الرئيس السوري يقول إنه يعمل على إبعاد بلاده عن النزاع في الشرق الاوسط

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع الجمعة أنه يعمل على إبعاد بلاده عن أي نزاع، على وقع الحرب في الشرق الأوسط والتي تطال بلدانا مجاورة، مؤكدا أن دمشق على وفاق مع جميع الدول الاقليمية.

وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب في دمشق، قال الشرع “ما يحصل حاليا حدث كبير نادر في التاريخ (…) ونحسب خطواتنا بدقة شديدة و نعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع”.

وأضاف “من المهم أن نتذكر أن سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع جميع الدول المجاورة إقليميا وأيضا دوليا، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل”.

وشدد على أن بلاده انتقلت إلى “مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي”.

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران في 28 شباط/فبراير، ترد عليها طهران باستهداف اسرائيل وشن هجمات على سفارات ومصالح اميركية ومنشآت نفطية في دول الخليج.

وامتدت الحرب الى لبنان المجاور لسوريا، مع شنّ اسرائيل ضربات واسعة النطاق ردا على استهدافها من حزب الله، والى العراق حيث تتعرّض مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات، وتستهدف هجمات إيرانية مصالح أميركية ومجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.

وبعدما شكلت سوريا طيلة سنوات النزاع التي عصفت بها ساحة تنافس لقوى دولية عدة، بقيت البلاد هذه المرة بمنأى عن التصعيد الاقليمي. وتكاد تكون المرة الأولى التي يشاهد فيها السوريون الحرب عن بعد، بينما تعترض إسرائيل في سماء بلادهم الصواريخ الايرانية العابرة نحوها.

