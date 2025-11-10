الرئيس الفرنسي يستقبل محمود عباس في باريس الثلاثاء

يستقبل إيمانويل ماكرون الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس الثلاثاء لبحث الخطوات اللاحقة ضمن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين.

وأفاد الاليزيه في بيان بأن ماكرون سيستضيف عباس “رئيس دولة فلسطين” التي اعترفت بها فرنسا رسميا في أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوردت الرئاسة “يأتي هذا اللقاء في إطار استمرار اعتراف فرنسا بدولة فلسطين والعمل الجاري لتنفيذ خطة سلام وأمن للجميع في الشرق الأوسط”.

وأشارت في بيان إلى أن البحث سيتطرق الى “الخطوات المقبلة لخطة السلام، لا سيما في مجالات الأمن والحكم وإعادة الإعمار، بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين، للتحضير لليوم التالي”، أي مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية في القطاع، والتي اندلعت عقب هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويسري في غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه بناء على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد ترامب الخميس أن قوة دولية تلحظها هذه الخطة، سيتم نشرها “قريبا جدا” في غزة، وذلك عقب إعلان واشنطن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم خطة الرئيس بشأن القطاع.

ويعتزم ماكرون خلال لقائه مع عباس تأكيد ضرورة “الوصول المستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وسيطرح معه أهمية إصلاح السلطة الفلسطينية، بحسب الاليزيه الذي أكد أن ذلك “هو شرط أساسي لتحقيق استقرار دائم وظهور دولة فلسطينية قابلة للحياة وديموقراطية وذات سيادة، تعيش بسلام وأمان بجانب إسرائيل”.

