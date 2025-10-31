السجن خمس سنوات في حق المحامي التونسي أحمد صواب

قضت محكمة تونسية الجمعة بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع النفاذ بتهم مستندة لقانون مكافحة الإرهاب، على ما أفادت محاميته.

وقالت عضو هيئة الدفاع يسر حميد إن المحكمة فرضت عليه أيضا “ثلاث سنوات من الرقابة الإدارية”.

وانطلقت الجمعة في تونس محاكمة صواب، في جلسة دامت دقائق معدودة وغاب عنها المتهم في قضايا تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم مكافحة الأخبار الزائفة.

وأكدت المحامية أن الجلسة دامت “سبع دقائق فقط”، مشيرة إلى أن موكلها “رفض المحاكمة عن بعد”.

وأوضحت حميد أن المحاكمة دارت في “غياب المتهم والمحامين وغياب أبسط أسس المحاكمة العادلة”.

وفي بيان أصدرته بعد الجلسة، أعلنت هيئة الدفاع “رفضها التامّ لهذا الحكم الفضيحة”، معتبرة أن القضاة خضعوا “لرغبة السّلطة التنفيذيّة في إقصاء كلّ الأصوات الحرّة والنزيهة”.

وأكدت الهيئة “تجنّدها الكامل للسعي إلى إسقاطه (الحكم) بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة”.

أوقف أحمد صواب (68 عاما) في نيسان/أبريل عقب انتقاده القضاة خلال محاكمة عشرات الشخصيات بتهمة بـ”التآمر على أمن الدولة”. وكان يعتبر من أهم المحامين في هيئة الدفاع في القضية.

وتم توقيفه بعد تنديده بعقد ثلاث جلسات فقط في القضية التي تعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر” وصدرت فيها أحكام طويلة بحق نحو أربعين متهما رفض معظمهم محاكمتهم عن بعد، وغالبيتهم معارضون للرئيس قيس سعيّد.

وقد قال صواب في مقطع فيديو آنذاك إن “السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار”.

ووجهت لصواب 11 تهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 المخصص لمكافحة الأخبار الزائفة ومجلة الاتصالات، وفق هيئة الدفاع.

وبالموازاة مع جلسة المحاكمة، تظاهر العشرات مطالبين بإطلاق سراح صواب وهتفوا “البلاد قمع واستبداد” و”المحاكمة العلنية حق”، ورفعوا صورا للمحامي كتب عليها “أطلقوا سراح صواب أطلقوا سراح تونس”.

أصدر الرئيس قيس سعيّد المرسوم عدد 54 في العام 2022 بهدف معلن هو مكافحة الأخبار الزائفة، وقد قوبل بانتقادات شديدة لاحتوائه على صياغات فضفاضة.

ويحاكم العديد من المعارضين والمحامين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني في تونس بتهمة “التآمر” أو بموجب المرسوم عدد 54.

وتدين منظمات غير حكومية تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات وإقالة الحكومة وحل البرلمان السابق في صيف 2021.

