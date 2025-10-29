The Swiss voice in the world since 1935
السجن 25 سنة لرجلين بتهمة التآمر لقتل معارضة إيرانية في أمريكا

(رويترز) – حُكم على رجلين، أدينا بتهمة القتل مقابل أجر، في نيويورك يوم الأربعاء بالسجن 25 سنة لكل منهما بسبب ما وصفه الادعاء العام بأنه مؤامرة فاشلة مدعومة من طهران لقتل معارضة إيرانية تعيش في الولايات المتحدة.

ومثل رأفت أميروف (46 عاما) وبولاد عمروف (41 عاما) بزي السجن أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين مكمان في مانهاتن.

وأدانتهما هيئة محلفين في مارس آذار بخمس تهم، بما في ذلك الشروع في القتل وغسل الأموال والتآمر، لدورهما في مؤامرة عام 2022 لاغتيال مسيح علي نجاد، وهي مواطنة أمريكية من أصل إيراني ومنتقدة صريحة لطهران ومعاملتها للنساء.

وقالت مكمان “كانت هذه جريمة فظيعة جدا وترتبت عليها تداعيات رهيبة على بعض الأشخاص الطيبين جدا”.

وخاطبت علي نجاد المحكمة وخلفها حشد من أنصارها الجالسين خلفها، قائلة إن أميروف وعمروف قلبا حياتها رأسا على عقب، لكنهما فشلا في تحطيمها.

وقالت علي نجاد “عبرت المحيط لكي أصل إلى أمريكا وأعيش حياة طبيعية، و(لكنني) لا أعيش حياة طبيعية”، مما أثار تصفيق الحاضرين خلال نزولها من المنصة.

وجاءت الأحكام دون حكم 55 سنة لكل منهما الذي طالب به الادعاء العام، وفوق ما بين 10 سنوات إلى 13 سنة التي أوصى بها الدفاع.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

