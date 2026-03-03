السعودية: استهداف السفارة الأمريكية بالرياض بمُسيرتين

3 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السعودية في منشور لها عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إن التقديرات الأولية تشير إلى تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرتين مسيرتين مما أدى إلى حريق محدود وأضرار مادية بسيطة.

وجاء الهجوم مع استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج التي تضم قواعد أمريكية، عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت يوم السبت.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من ملابسات الواقعة.

وذكر مراسل شبكة نيوز نيشن على موقع إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للشبكة إن الرد على الهجوم الذي استهدف السفارة وعلى مقتل جنود أمريكيين خلال الصراع مع إيران سيُعرف قريبا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دوي انفجار قوي سُمع وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في السفارة الأمريكية في الرياض في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وذكر أحد المصادر أن الحريق محدود.

وشوهد دخان أسود يتصاعد فوق حي السفارات بالرياض حيث البعثات الأجنبية.

وقال مصدران إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، نظرا لأن المبنى كان خاليا في ساعات الصباح الباكر.

وأصدرت السفارة في وقت مبكر من اليوم إخطارا “بالاحتماء في المكان” للمواطنين الأمريكيين في الرياض وجدة والظهران، وأوصتهم بتجنب السفارة حتى إشعار آخر بسبب الهجوم على المبنى.

ولم يرد متحدث باسم السفارة على طلب للتعليق، كما لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد رحاب علاء ودعاء محمد للنشرة العربية)