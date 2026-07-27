السعودية: تدمير مسيرات أطلقتها جماعات تابعة لإيران من الأراضي العراقية

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27 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية للمملكة تمكنت من اعتراض عدد من الطائرات المسيرة وتدميرها، وأشارت إلى أن تلك الطائرات المسيرة انطلقت من العراق وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي “هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران”، وأكد على “حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين”.

ونددت الخارجية السعودية بالهجوم على المملكة، وأكدت الحق في الرد على “مصادر العدوان… وردع المعتدين”.

وطالبت المملكة الحكومة العراقية “باتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان”.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد سلمى نجم ومروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )