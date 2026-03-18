السعودية تستضيف اجتماعا لوزراء دول عربية وإسلامية لبحث أمن المنطقة

18 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ستستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض مساء اليوم الأربعاء “بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها”.

وذكر مصدر دبلوماسي تركي في بيان منفصل أن ممثلين عن أذربيجان والبحرين ومصر والأردن والكويت وباكستان وقطر وسوريا وتركيا والإمارات سيحضرون الاجتماع.

ولا يوجد مؤشرات تذكر على خفض التصعيد بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي اجتاحت المنطقة وتسببت في تعطل غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يعتزم زيارة دول أخرى بعد الرياض، سيؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للحرب عبر التفاوض. ويهدد استمرار الحرب بإلحاق ضرر دائم بالعلاقات بين دول المنطقة.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لإيران، للتوسط بين إيران والولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب.

ونددت تركيا بالضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، وانتقدت أيضا الهجمات الإيرانية على دول الخليج ووصفتها بأنها غير مقبولة.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية