السعودية تستنكر إطلاق النار على دونالد ترامب
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(رويترز) – نددت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقالت الوزارة في بيان “المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب”.
وأضافت أن المملكة تعبر عن “تضامنها التام مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق وأسرته، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف”.
وجاء في بيان الوزارة أن السعودية تعبر عن “تعازيها لأسرة المتوفي (في الهجوم) وللشعب الأمريكي الصديق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.