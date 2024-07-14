مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

السعودية تستنكر إطلاق النار على دونالد ترامب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – نددت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت الوزارة في بيان “المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء على حياة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب”.

وأضافت أن المملكة تعبر عن “تضامنها التام مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق وأسرته، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف”.

وجاء في بيان الوزارة أن السعودية تعبر عن “تعازيها لأسرة المتوفي (في الهجوم) وللشعب الأمريكي الصديق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
1 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
19 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية