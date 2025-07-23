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السعودية تعلن عن استثمارات في سوريا بـ 5,6 مليار دولار

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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية الأربعاء أنها بصدد توقيع اتفاقيات قيمتها 5,6 مليارات دولار في قطاعات مختلفة مع سوريا الساعية للتعافي الاقتصادي بعد نزاع دام سنوات.

ووصل وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الأربعاء إلى دمشق على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض “بحث شراكات استثمارية”، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار.

وسيشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في “منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 “في دمشق الخميس، حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الاستثمار السعودية وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الاستثمار في بيان الأربعاء أنّ المنتدى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم “ستساهم مباشرة في النمو السوري”.

وذكرت أنّ “الاستثمارات المعلنة، والتي تبلغ قيمتها 21 مليار ريال سعودي (5,6 مليارات دولار) تغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية”.

بدوره، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في مؤتمر صحافي أنّ المنتدى سيشهد “توقيع 44 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بقيمة 6 مليارات دولار”.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن “إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق”.

والسعودية هي من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد اطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر بعد نزاع دام 14 عاما. وكانت الرياض وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في شباط/فبراير.

كذلك، جمعت السعودية الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض في آذار/مايو، حيث تعهد الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 حزيران/يونيو.

وخلال زيارة لدمشق أواخر أيار/مايو، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

هت-دس/كام/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية