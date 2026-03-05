السلطات: بحارة إيرانيون يتعافون في مستشفى سريلانكي بعد هجوم غواصة أمريكية

جالي (سريلانكا) 5 مارس آذار (رويترز) – قالت السلطات اليوم الخميس إن البحارة الإيرانيين الذين نجوا من هجوم غواصة أمريكية في المحيط الهندي يتعافون في مستشفى في مدينة جالي الساحلية في سريلانكا، وذلك بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن 87 فردا في الهجوم.

وقالت السلطات في المستشفى الوطني في جالي ومصادر في البحرية أن فرق الإنقاذ العسكرية أحضرت 87 جثة، وذلك بعد أن تعاملت مع نداء استغاثة في الصباح الباكر من السفينة إيريس دينا أمس الأربعاء.

وذكرت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ عن حوالي 60 شخصا كانوا على متن السفينة ولا يزالون في عداد المفقودين ستستمر اليوم الخميس.

ووقع الهجوم، الذي يوسع نطاق الحرب بشكل كبير، في المحيط الهندي على بعد مئات الأميال من الخليج حيث تشن القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربات على إيران وترد طهران بضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في البنتاجون “أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية كانت تعتقد أنها آمنة في المياه الدولية. بدلا من ذلك، أغرقها طوربيد. موت هادئ”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )