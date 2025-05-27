السلطات الإماراتية تتخذ إجراءات قانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، اتخاذ إجراءات قانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، بعد التأكد من ارتكابها مخالفات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها بردّ كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، إلى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.

وأكّدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرة إلى أن تكرار ارتكاب مخالفات سيعرض المكتب لعقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء ترخيصه.

ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية والتواصل معها عبر قنواتها الرسمية أو الرقم الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب الاستقدام، مؤكدة حرصها على الاستماع لآراء وشكاوى أصحاب العمل، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.