السويد سترسل سفنا وطائرة لمراقبة البنى التحتية في بحر البلطيق

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أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الأحد أن بلاده ستوفر ما يصل إلى ثلاث سفن حربية وطائرة لمراقبة البنى التحتية الحيوية في بحر البلطيق و”الأسطول الشبح” الروسي بعد تضرر كابلات بحرية مؤخرا.

وقال كريسترسون للصحافيين إن “الحكومة (السويدية) طلبت من القوات المسلحة السويدية توفير ما يصل إلى ثلاث سفن حربية وطائرة مراقبة جوية وبحرية من طراز “آي إس سي890”.

ويرى خبراء ومسؤولون سياسيون أن تضرر الكابلات يعود إلى أعمال تخريبية تندرج في إطار “الحرب الهجينة” التي تقودها موسكو ضد الدول الغربية في هذه المنطقة البحرية الشاسعة.

وسيجتمع زعماء من دول حلف شمال الأطلسي المطلة على بحر البلطيق في هلسنكي الثلاثاء لمناقشة قضايا الأمن في المنطقة، ويُتوقع أن يحضر الاجتماع الأمين العام للحلف مارك روته.

وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في بيان الأسبوع الماضي إن الاجتماع سيركز على “تعزيز وجود حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق ومعالجة التهديد الذي يشكله الأسطول الشبح الروسي”.

وأعلنت فنلندا الجمعة أن حلف شمال الأطلسي سيرسل سفينتين لمراقبة البنى التحتية تحت الماء و”الأسطول الشبح” الروسي في بحر البلطيق.

في حين قالت قوة الاستطلاع المشتركة (JEF) التي تقودها بريطانيا وتضم وحدات من دول الشمال ودول البلطيق بالإضافة إلى هولندا الاثنين إنها ستعزز أيضا مراقبتها للبنى التحتية تحت الماء في بحر البلطيق ردا على الحوادث الأخيرة.

تعرض كابل إيستلينك2″ Estlink 2 للطاقة وأربعة كابلات اتصالات تربط بين فنلندا وإستونيا لأضرار يوم عيد الميلاد، بعد أسابيع من تضرر كابلين للاتصالات في المياه السويدية في بحر البلطيق يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشتبه الشرطة الفنلندية في أن ناقلة النفط “إيغل إس” التي ترفع علم جزر كوك ويزعم انها جزء من “الأسطول الشبح” قامت “بتخريب” الكابلات يوم عيد الميلاد.

“الأسطول الشبح” مصطلح يشير إلى السفن القديمة السيئة التأمين التي تنشط تحت رايات أجنبية، وتتهم روسيا باستخدامها للتحايل على العقوبات الغربية لنقل نفطها تحت الحظر.

واحتجزت الشرطة الفنلندية السفينة “ايغل اس” في 28 كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق بتهمة “التخريب”، وهي راسية في بورفو شرق هلسنكي.

واعتبرت السلطات الفنلندية الأسبوع الماضي بعد عملية تفتيش أن السفينة غير صالحة للملاحة، ومنعتها من الإبحار.

وكانت السلطات قد منعت ثمانية من أفراد الطاقم من مغادرة فنلندا أثناء تحقيقات الشرطة.

ويعتقد المحققون أن الكابلات تضررت بسبب مرور مرساة الناقلة عليها.

وقالت الشرطة في 7 كانون الثاني/يناير إنه تم انتشال مرساة السفينة من قاع البحر.

بو/س ح/ود