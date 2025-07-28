السيسي يحث ترامب على بذل أقصى جهد لإنهاء حرب غزة

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دبي (رويترز) – حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

وتتسم العلاقة بين السيسي وترامب بالود منذ وقت طويل. وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون “أوجه نداء عاما إلى كل دول العالم، إلى دول الاتحاد الأوروبي، للولايات المتحدة الأمريكية، لأشقائنا في المنطقة العربية، إننا نبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه الأزمة”.

وأضاف “أوجه نداء خاصا للرئيس ترامب، لأن تقديري له الشخصي، بإمكانياته، بمكانته، هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة”.

وكانت الجولة الأحدث من محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحماس قد انهارت الأسبوع الماضي دون أي اتفاق في الأفق، حيث واجه الوسطاء صعوبة في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وأكد السيسي أن مصر عملت من أجل إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن التنسيق بين إسرائيل ومصر ضروري لتحقيق ذلك.

وقال “لا يمكننا منع وصول المساعدات إلى القطاع، ولكن دخولها يتطلب التنسيق مع الجانب الآخر”.

وبدأت شاحنات مساعدات بالتحرك نحو غزة من مصر يوم الأحد، بعد أشهر شهدت ضغوطا دولية متزايدة وتحذيرات من المنظمات الإنسانية من انتشار المجاعة في القطاع الساحلي الصغير نتيجة للحصار الإسرائيلي.

وخففت إسرائيل القيود، وأجرت عملية إنزال جوي، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات مطلع الأسبوع، شملت هدنا إنسانية يومية في ثلاث مناطق من غزة، وفتح ممرات آمنة جديدة لقوافل المساعدات.

لكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد يوم الاثنين أن هناك حاجة إلى إمدادات ثابتة وطويلة الأمد من المساعدات لمواجهة أزمة الجوع المتفاقمة في غزة.