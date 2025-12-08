الشرطة الإسرائيلية تداهم مقر الأونروا في القدس الشرقية

القدس 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – داهمت الشرطة الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية اليوم الاثنين ورفعت علم إسرائيل فوقه، فيما وصفته الوكالة بأنه تحد للقانون الدولي.

ولم تستخدم الأونروا، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية دين إلسدون إن الشرطة كانت ترافق موظفي بلدية القدس الذين كانوا يحصلون ديونا في المقر.

* “سابقة خطيرة”

كتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس “يمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها”.

وأضاف “السماح بذلك يشكل تحديا جديدا للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم”.

وقال المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر في اتصال هاتفي من عمّان إن مقر الوكالة بالقدس الشرقية لا يزال يعد مقرا تابعا للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات الأونروا، مضيفا أن الوكالة “ليست مديونة للبلدية. مطلقا”.

ولم يكن لدى متحدث باسم البلدية أي تعليق للإدلاء به ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعقيب على المداهمة.

وقال جورج خوري، الذي يملك شركة أمن تعاقدت معها الأونروا لتأمين المقر، إن موظفي البلدية وعناصر الشرطة وصلوا في وقت مبكر من اليوم الاثنين واقتحموا المقر واحتجزوا عددا من حراس الأمن.

وبعد عدة ساعات، جرى رفع العلم الإسرائيلي فوق أحد المباني.

وقال لازاريني إن دراجات نارية وشاحنات ورافعات تابعة للشرطة جاءت إلى المقر، وإنه جرى قطع الاتصالات. وأضاف أن معدات تكنولوجيا المعلومات والأثاث وممتلكات أخرى صودرت.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تفويض الأونروا، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت المداهمة.

وقال إن إسرائيل تنفذ “حملة تضليل مستمرة” ضد الأونروا، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويعتبر الفلسطينيون وجود الأونروا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فروا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948.

* اتهامات إسرائيلية بشأن هجوم حماس

زعمت إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس وأنهم شاركوا في الهجوم عليها يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وشنت حملة عسكرية على غزة ردا على الهجوم، الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني.

وفصلت الأونروا عددا من العاملين لديها، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة على جميع الاتهامات الموجهة لموظفيها.

وأقر الكنيست قانونا في أكتوبر تشرين الأول 2024 يحظر عمل الوكالة في إسرائيل ويمنع المسؤولين من التواصل معها.

وتعمل الأونروا في القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل رسميا في عام 1980 بعد أن احتلتها في حرب عام 1967.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم القدس الشرقية محتلة من إسرائيل.

وتعمل الأونروا أيضا في غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، وتوفر خدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى، لملايين الفلسطينيين.

(تغطية صحفية بيشا ماجد وستيفن شير من القدس – إعداد محمود رضا مراد ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)