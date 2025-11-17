الشرطة الهندية تعلن مقتل 45 معتمرا بحادث حافلة في السعودية

أعلنت الشرطة الهندية الاثنين إن حافلة تنقل معتمرين هنودا تعرّضت لحادث ليلا بالقرب من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية أسفر عن مقتل 45 من الركاب.

وقال في. سي. ساجانار المفوض العام لشرطة حيدر آباد من حيث يتحدر غالبية الضحايا “إن حادث الحافلة المأساوي الذي تعرّض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم للغاية”.

واضاف لصحافيين أنه “وفقا للمعلومات الأولية، كان 46 شخصا على متن الحافلة وقت الحادث، وللأسف نجا شخص واحد فقط”.

ولم تُعلن السلطات السعودية عن أية حصيلة لضحايا الحادث.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي نعى الضحايا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى إن السفارة الهندية تنسّق ميدانيا مع المسؤولين السعوديين.

وكتب رئيس الوزراء على “إكس”: “أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة والذي طال مواطنين هنودا. أتقدم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها”.

وأضاف “أدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة تقدمان كل مساعدة ممكنة”.

وتُشكِّل الحوادث المرورية أحد أبرز أسباب الإصابات والوفيات في المملكة العربية السعودية، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة عام 2023.

والنقل إلى المشاعر المقدسة في السعودية سواء لأداء مناسك العمرة أو الحج مهمة شاقة وأحيانا محفوفة بالمخاطر، إذ غالبا ما تتسبب الحافلات باختناقات مرورية.

وسبق أن وقعت حوادث عدة أدت إلى مصرع حجاج خلال توجههم إلى مكة والمدينة لتأدية مناسك الحج أو العمرة.

– حوادث مأساوية –

ففي آذار/مارس 2023، احترقت حافلة كانت تقل حجاجا إلى مكة المكرمة بعد اصطدامها بجسر، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ووقع الحادث بعقبة شعار في شمال منطقة عسير “بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها”، بحسب وسائل الإعلام السعودية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، قُتل نحو 35 شخصا من جنسيات أجنبية وأصيب أربعة آخرون جرّاء اصطدام حافلة بشاحنة بالقرب من المدينة المنورة.

وشهد الحج في العقود الأخيرة حوادث مأسوية، أبرزها في العام 2015 حين أدى تدافع خلال رمي الجمرات في منى قرب مكة، إلى مقتل نحو 2300 شخص، في أسوأ كارثة يشهدها موسم الحج.

ويشكّل استقبال الحجاج والمعتمرين عنصرا أساسيا في قطاع السياحة المزدهر في المملكة العربية السعودية والذي يأمل مسؤولوها فلي أن يساعد في تنويع اقتصادها وجعله أقل اعتمادا على النفط.

وتُشكّل مناسك الحج والعمرة مصدر دخل كبير للسعودية، التي تضم أقدس المواقع الإسلامية في مكة والمدينة، وتحقق منها مليارات الدولارات سنويا.

وتقيم المملكة العربية السعودية والهند علاقات وثيقة منذ عقود. ويعتمد اقتصاد الهند المزدهر بشكل كبير على واردات النفط، وتُعدّ السعودية ثالث أكبر مورّد لها، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية.

كذلك يقيم في المملكة أكثر من مليوني هندي، يساهمون في تنفيذ مشاريع بناء ضخمة فيها، ويرسلون مليارات الدولارات إلى وطنهم سنويا.

