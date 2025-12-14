الشرطة تلاحق مسلحا قتل شخصين وأصاب تسعة آخرين في جامعة أميركية

يبحث مئات رجال الشرطة الأحد عن مسلّح قتل شخصين وأصاب تسعة آخرين في جامعة براون، ما أدى إلى إغلاق الحرم الجامعي الواقع في شرق الولايات المتحدة.

امتلأت الشوارع المحيطة بالجامعة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأميركية بسيارات الطوارئ بعد ساعات من إطلاق النار السبت على الحرم الجامعي حيث كانت تُجرى امتحانات.

ويُعدّ إطلاق النار هذا الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات على المدارس والجامعات في الولايات المتحدة التي تواجه فيها محاولات تقييد اقتناء الأسلحة النارية عوائق سياسية.

وقالت كايتي صان، وهي شاهدة على الواقعة، لصحيفة “يراون ديلي هيرالد” الطلابية أنها كانت تدرس في مبنى مجاور عندما سمعت إطلاق نار، فهرعت عائدة إلى سكنها الجامعي تاركة جميع متعلقاتها وراءها.

أضافت “بصراحة، كان الأمر مرعبا جدا. بدت الطلقات وكأنها آتية من … اتجاه قاعات التدريس”.

وبعد ثماني ساعات من إطلاق النار، كان مطلق النار لا يزال طليقا، فيما انتشر نحو 400 شرطي، بينهم عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) وآخرون من فريق الأمن في الجامعة، في أرجاء الحرم الجامعي بمنطقة نيو إنغلاند.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب أنه أُبلغ بالحادث، قائلا “يا له من أمر مروع”، مضيفا “كل ما باستطاعتنا فعله الآن هو الصلاة من أجل الضحايا”.

وقال بريت سمايلي، رئيس بلدية مدينة بروفيدنس في شمال شرق الولايات المتحدة، في مؤتمر صحافي “أستطيع أن أؤكد وفاة شخصين بعد ظهر اليوم، ووجود ثمانية آخرين في حالة حرجة وإن كانت مستقرة”.

وأفادت السلطات بنقل شخص تاسع “أصيب بشظايا من إطلاق النار” إلى المستشفى لاحقا.

ونشرت الشرطة لقطات مدتها عشر ثوان للمشتبه به من الخلف وهو يسير بخطى سريعة في أحد الشوارع الخالية من الناس، بعد فتحه النار داخل قاعة تدريس في الطابق الأول.

وقالت رئيسة جامعة براون كريستينا باكسون للصحافة في وقت متأخر ليلا إن عشرة من الضحايا الـ11 كانوا طلابا.

وكتب السناتور عن ولاية رود آيلاند شيلدون وايتهاوس على منصة اكس “قلبي ينفطر حزنا على الطلاب الذين كانوا يتطلعون إلى عطلة، وبدلا من ذلك يواجهون حادث إطلاق نار جماعي مروع آخر”.

وقد شهدت الولايات المتحدة أكثر من 300 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، بما يشمل هذا الحادث، وفق بيانات “غن فايولنس أركايف” التي تعرّف عمليات إطلاق النار الجماعي بأنها الحوادث التي تُستخدم فيها أسلحة نارية وتؤدي إلى إصابة أربعة أشخاص أو أكثر.

أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في بروفيدنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن أمر التزام السكان المنازل لا يزال ساريا.

وأشار رئيس بلدية بروفيدنس إلى أن مسؤولي المدينة “لا يرون ضرورة” لإلغاء السكان المحليين خططهم المتعلقة بالعطلات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو طوال الأسبوع.

وأضاف “خلال الساعات التي انقضت منذ إطلاق النار، لم نتلق أي معلومات موثوقة إضافية تفيد بوجود أي تهديد محدد مستمر من هذا الشخص”.

وأعلن مسؤولو الجامعة تأجيل امتحانات نهائية مقررة أساسا ليوم الأحد.

– امتحانات –

وقع إطلاق النار في مبنى باروس وهولي الذي يضم أقسام الهندسة والفيزياء في حرم الجامعة المرموقة التي يرتادها قرابة 11 ألف طالب، وحيث كان من المقرر إجراء العديد من الامتحانات.

ولفتت الجامعة إلى أن الحرم كان يشهد امتحانين عند حصول إطلاق النار الجماعي.

ووصفت جهات إنفاذ القانون المشتبه به بأنه رجل يرتدي ملابس سوداء بالكامل.

وقال تيموثي أوهارا “نستخدم جميع الموارد المتاحة للعثور على هذا المشتبه به. لا يزال أمر التزام أماكنكم والاحتماء ساريا”.

أضاف “أحض الجميع على أخذ ذلك على محمل الجد. أرجوكم لا تقتربوا من المنطقة”.

وأفادت السلطات بأن المسلح شوهد للمرة الأخيرة لدى مغادرته المبنى، مشيرة إلى عدم العثور على أي سلاح إثر تفتيش الموقع.

وأبلغت جامعة براون في تنبيه عند الساعة 16,22 (21,22 ت غ) عن “وجود مسلح نشط بالقرب من قسم باروس وهولي للهندسة”، وطلبت من الجميع “إغلاق الأبواب والهواتف والاحتماء حتى إشعار آخر”.

وانتشرت قوات إنفاذ القانون وفرق الإنقاذ في مكان الحادث، وأفادت محطة الأخبار المحلية “دبليو بي آر آي” عن وجود ملابس ودماء على أحد الأرصفة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل على منصة اكس إن وكالته توفر “جميع القدرات اللازمة”.

وقعت أسوأ حادثة إطلاق نار في تاريخ المؤسسات التعليمية الأميركية في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا في 16 نيسان/ابريل 2007، عندما قتل طالب كوري جنوبي 32 شخصا وأصاب 17 آخرين قبل أن ينتحر.

