الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 10 تشرين الثاني/نوفمبر

أعلنت واشنطن الثلاثاء أن الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين.

وسيكون الشرع أول رئيس سوري يجري زيارة رسمية للولايات المتحدة، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي إنها “تندرج في أطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم”.

وذكّرت بأن ترامب أعلن خلال زيارته الخليجية في ايار/مايو الفائت رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهي مسألة ستكون على رأس جدول أعمال اجتماع 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورأت ليفيت أن سوريا حققت برئاسة الشرع “تقدما” على طريق السلام.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري الانتقالي إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الفائت في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأحد أن محادثات الشرع مع ترامب تتناول أيضا “مكافحة (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش” وإعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب التي استمرت أكثر من 14 عاما.

اشاد ترامب في أيار/مايو الفائت بالشرع، واصفا إياه بأنه “رجل قوي” مشيرا إلى أن اجتماعهما الأول الذي عُقد في المملكة العربية السعودية كان “رائعا”.

وأضاف ترامب أنه حضّ الشرع في هذا الاجتماع على الانضمام إلى الاتفاقات الابراهيمية التي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل في العام 2020.

