الشوارع تخلو والمحال تقفل والدراسة تتوقف في إيران بعد الضربات الإسرائيلية الأميركية

كانت الحياة تسير بوتيرتها المعتادة في طهران صباح السبت، عندما بدأت الضربات الإسرائيلية والأميركية، فخلت الشوارع بعد زحمة خانقة لبعض الوقت، وأقفلت متاجر كثيرة أبوابها.

كان الإيرانيون يترقبون بقلق منذ أسابيع هجوما جديدا من الولايات المتحدة وإسرائيل، مع أن طهران وواشنطن كانتا تجريان مفاوضات تهدف إلى تجنّب الحرب.

ولكن عندما حصلت الضربات صباح السبت، كانت الحافلات وسيارات الأجرة تشق طريقها ببطء وسط زحمة ما قبل الظهر، وكان الناس منهمكين في قضاء شؤونهم.

وما إن دوّت سلسلة من الانفجارات، حتى انتشرت قوات الأمن بكثافة في الشوارع، وارتفعت سُحب الدخان بالقرب من منزل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وقال أحد سكان وسط طهران قرابة الساعة 9,45 بالتوقيت المحلي، قبل أن تنقطع الاتصالات وخدمة الإنترنت “أسمع انفجارات ومقاتلات تحلّق فوق رؤوسنا”.

وفي غضون دقائق من الضربات، خفّت حركة السير، ووقف الناس في طوابير طويلة أمام المخابز ومحطات الوقود، فيما سارعت متاجر كثيرة إلى إنزال أبوابها المعدنية.

وأُفيد بوقوع انفجارات في مناطق عدة غير طهران، من بينها كرمنشاه غربا، وأصفهان في الوسط، وصولا إلى زاهدان في الجنوب الشرقي.

ووردت تقارير من خارج العاصمة عن أن أهدافا ضُربت في نحو ثلثي محافظات إيران.

وأظهرت لقطات عرضتها وسائل الإعلام للدمار في مبنى مدرسة ابتدائية للبنات أصابتها الغارات الإسرائيلية في محافظة هرمزغان، يمكن سماع صرخات عالية ورؤية الناس متجمعين في الموقع الذي بلغت حصيلته 85 قتيلا على الأقل.

وفي موازاة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين الى الانتفاض ضد سلطات الجمهورية الإسلامية، انتشرت شائعات في شأن مصير أبرز المسؤولين العسكريين والسياسيين في إيران.

لكنّ وسائل الإعلام الرسمية سارعت إلى التأكيد أن الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي و”جميع قادة” الجيش الإيراني بخير.

ونُظمت تظاهرة صغيرة في ساحة فلسطين في طهران غطّتها وسائل الإعلام الرسمية، وشارك فيها نحو 300 من أنصار الحكومة.

ورَدّا على الضربات، أعلن الحرس الثوري عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على البر الرئيسي لإسرائيل وكذلك على قاعدة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

كما أُفيد عن استهداف مواقع في عدد من دول المنطقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت والعراق والأردن.

– إجراءات طوارئ-

وداخل إيران، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي تفعيل خطط للطوارئ.

وفيما دعت السلطات سكان طهران إلى مغادرة العاصمة “مع الحفاظ على الهدوء”، و”التوجه إلى مدن أخرى”، صدرت تعليمات بإقفال الجامعات والمدارس حتى إشعار آخر، بينما تقرر أن تبقى المصارف مفتوحة وأن تعمل الدوائر الحكومية بنصف طاقتها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن مخزونات الغذاء والوقود مؤمّنة، وإن خدمات المترو والحافلات ستستمر كالمعتاد.

وعشية الضربات، تبادل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا إنستغرام الجمعة نصائح تتعلق بالسلامة وبكيفية التصرف في حال وقوع انفجارات أو غارات جوية.

