الصليب الأحمر يدعو لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة في ظل المطر والبرد

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دعا الصليب الأحمر الدولي الأربعاء إلى توصيل المساعدات الانسانية “بامان ومن دون عوائق” إلى قطاع غزة، حيث يموت الأطفال بسبب البرد بعد أن مزقته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وأدت الأمطار الغزيرة والسيول إلى إغراق الملاجئ المؤقتة التي يقيم فيها مئات الآلاف من النازحين، مع بلوغ مستوى المياه 30 سم داخل الخيام، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر.

وحذر الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، في بيان صحافي، من أنه “بدون الوصول الآمن، سيتجمد الأطفال حتى الموت. وبدون الوصول الآمن، سوف تتضور الأسر جوعا. وبدون الوصول الآمن، لا يستطيع عمال الإغاثة إنقاذ الأرواح”.

وأضاف “ندائي العاجل إلى جميع الأطراف هو إنهاء هذه المعاناة الإنسانية الآن”.

ونقلاً عن الأمم المتحدة، بيّن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ان ثمانية أطفال لقوا حتفهم بسبب البرد.

وأوضح jشاباyين على أن “تقارير الأمم المتحدة الأخيرة عن وفاة أطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم في قطاع غزة تؤكد خطورة الأزمة الإنسانية”.

وأكد “أكرر دعوتي الملحة لمنح العاملين في المجال الإنساني إمكانية الوصول الآمن ودون عوائق حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة”.

يعيش النازحون في خيام مؤقتة أقاموها كيفما اتفق ويعانون من نقص الغذاء والماء والوقود والدواء، مع تحذير الأمم المتحدة لأشهر ضد المجاعة في القطاع الفقير المدمر والمكتظ بالسكان.

واستنادا للصليب الأحمر الدولي، يعيش “الكثير من الناس” في قطاع غزة في مخيمات مؤقتة من دون أن تتوفر لديهم حتى الضروريات الأساسية، مثل الأغطية.

ويعمل الهلال الأحمر الفلسطيني على توفير الخدمات الصحية والمساعدات الطارئة للسكان، ولكن “عدم إمكانية الوصول يجعل من المستحيل فعليا تقديم الدعم المناسب”، كما يوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتشير هذه المنظمة، التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، إلى أن إغلاق إسرائيل للمعبر الحدودي الرئيسي في قطاع غزة، معبر رفح، في أوائل شهر ايار/مايو 2024، “كان له تأثير كبير على الوضع الإنساني” في قطاع غزة المحاصر في الأساس ولا تصله المساعدات حالياً سوى “بكميات ضئيلة”.

ابو/اج/ص ك