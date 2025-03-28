الصومال يعرض على أمريكا سيطرة حصرية على قاعدتين جويتين ومينائين

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نيروبي (رويترز) – قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة إن الصومال مستعد لعرض السيطرة الحصرية للولايات المتحدة على قواعد جوية وموانئ استراتيجية.

وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 مارس آذار والتي أكدها دبلوماسي إقليمي مطلع، قال الرئيس الصومالي إن الأصول تشمل القاعدتين الجويتين في باليدوجل وبربرة بالإضافة إلى مينائي بربرة وبوصاصو.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليقات من وزيري الخارجية والإعلام الصوماليين.

وقد يمنح هذا العرض الولايات المتحدة وجودا عسكريا أقوى في منطقة القرن الأفريقي في وقت تتطلع فيه إلى مواجهة التهديد الذي يمثله المتشددون الإسلاميون في الصومال وفي أنحاء المنطقة.

وجاء في الرسالة “توفر هذه الأصول ذات المواقع الاستراتيجية فرصة لتعزيز المشاركة الأمريكية في المنطقة، مما يضمن وصولا عسكريا ولوجستيا دون انقطاع مع منع المنافسين الخارجيين من ترسيخ وجودهم في هذا الممر الحيوي”.

وتقع بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية، مما يعني أن عرض السيطرة على الميناء والقاعدة الجوية سيؤدي إلى صدام بين الحكومة المحلية هناك والصومال.

وقال عبد الرحمن ضاهر عدن وزير خارجية أرض الصومال لرويترز “أي تعاون؟ تخلت الولايات المتحدة عن هذا النظام الفاسد المسمى الصومال. الولايات المتحدة مستعدة الآن للتعامل مع أرض الصومال التي أظهرت للعالم أنها دولة مسالمة ومستقرة وديمقراطية”.

وأضاف “الولايات المتحدة ليست غبية. إنها تعرف مع من يجب أن تتعامل حين يتعلق الأمر بميناء بربرة”.

ويعارض الصومال أي تحرك للاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وتبعد باليدوجل نحو 90 كيلومترا شمالي غرب العاصمة مقديشو، وتقع بوصاصو في ولاية بونتلاند المتمتعة بحكم شبه ذاتي.