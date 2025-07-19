الصين تبدأ بناء سد ضخم على نهر يعبر التيبت

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بدأت الصين السبت أعمال بناء سد ضخم على نهر يعبر التيبت والهند، بحضور رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وافقت بكين في كانون الأول/ديسمبر على المشروع على النهر المعروف باسم يارلونغ تسانغبو في التيبت وبراهمابوترا في الهند، معتبرة أنه يواكب أهداف البلاد في تحقيق الحياد الكربوني والأهداف الاقتصادية في منطقة التيبت.

و”سيتم نقل الكهرباء المولدة بشكل أساسي إلى مناطق أخرى للاستهلاك، مع تلبية احتياجات الطاقة المحلية في التيبت” على ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد مراسم وضع حجر الأساس في نينغتشي جنوب شرق التيبت.

بعد بنائه قد يتفوق السد على سد المضائق الثلاثة الشهير على نهر يانغتسي بوسط الصين، وقد يكون له تأثير خطير محتمل على ملايين الأشخاص في مجرى النهر في الهند وبنغلادش.

وسيتضمن المشروع بناء خمس محطات للطاقة الكهرومائية، باستثمار إجمالي يُقدر بنحو 1,2 تريليون يوان (167,1 مليار دولار) وفق شينخوا.

قالت الهند في كانون الثاني/يناير أنها عبرت للصين عن قلقها إزاء المشروع في التيبت، مؤكدة أنها “ستراقب وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا”.

وصرحت وزارة الخارجية الهندية آنذاك بأنه “تم حث الصين على ضمان عدم تضرر مصالح دول المصب لنهر براهمابوترا من الأنشطة في مناطق المنبع”.

وفي كانون الأول/ديسمبر أكدت وزارة الخارجية الصينية أن المشروع لن يكون له أي “تأثير سلبي” على المصب.

إلى جانب مخاوف دول المصب، حذر دعاة حماية البيئة أيضا من التأثير الدائم لمثل هذه المشاريع الضخمة على هضبة التيبت ذات البيئة الحساسة.

وتتشارك كل من الهند والصين، الجارتان والقوتان الأسيويتان المتنافستان، آلاف الكيلومترات من الحدود المتنازع عليها، حيث يتمركز عشرات الآلاف من الجنود على كلا الجانبين.

اسك/غد/ص ك