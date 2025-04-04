الصين تفرض تعرفات إضافية بنسبة 34% على المنتجات الأميركية

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أعلنت الحكومة الصينية الجمعة أنها ستفرض اعتبارا من 10 نيسان/أبريل، تعرفات جمركية نسبتها 34% على كل الواردات من المنتجات الأميركية، ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن.

وقالت وزارة المال الصينية “بالنسبة إلى كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ستفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 34% فوق معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق”.

كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الصين سترفع دعوى قضائية أيضا لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية.

وأشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواجهة تجارية عالمية لها تداعيات كارثية محتملة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم ورسوما إضافية عالية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وكشف ترامب عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الصين، أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وتعهدت الصين بسرعة اتخاذ “إجراءات مضادة” لحماية حقوقها ومصالحها.

وبمجرد إعلان بكين الرسوم على الواردات الأميركية، هبطت أسعار النحاس في بورصة المعادن في لندن.

وقرابة الساعة 11,15 ت غ، بلغ سعر طن النحاس 8975 دولارا، بانخفاض يناهز 4,1% عن سعر الإغلاق في اليوم السابق، بعدما انخفض لفترة وجيزة بنسبة 5,1% إلى 8890.50 دولارا، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ تموز/يوليو 2022.

سام/ح س/الح