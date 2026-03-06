الطائرات الخاصة تبرز كبديل للخروج من الخليج مع احتدام حرب إيران

6دقائق

دبي 6 مارس آذار (رويترز) – عندما أطلق صموئيل لايت شركته للرحلات الجوية الخاصة، التي تركز على سفر الحيوانات الأليفة، في دبي يوم السبت، كان يتوقع أن يتلقي استفسارات من مالكي الحيوانات الذين يرغبون في السفر مع حيواناتهم الأليفة بين دبي والمملكة المتحدة.

بدلا من ذلك، امتلأ صندوق بريد (بت إكس جيتس) بطلبات من مسافرين من مختلف الفئات، من الشباب والزوجات الحوامل وحتى كبار السن، الراغبين في مغادرة الإمارات مع احتدام الصراع في المنطقة، مما أجبر الدول على إغلاق مجالها الجوي وتسبب في تقطع السبل بعشرات الآلاف من الأشخاص.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها السابع اليوم الجمعة، وهناك مخاطر تصعيد إلى ما وراء الشرق الأوسط، مما يدفع كثيرين من الناس إلى السعي لمغادرة المنطقة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار استئجار الطائرات الخاصة بشكل كبير.

قال لايت “كانت الفكرة الأصلية هي نقل الحيوانات الأليفة وأصحابها بين المملكة المتحدة ودبي في المقام الأول. وقد تغير ذلك كثيرا منذ يوم السبت”.

ويزداد الإقبال على السفر الخاص بالحيوانات الأليفة في دبي، حيث تم إطلاق عدد من الشركات في السنوات الأخيرة. وتعزز هذا بفعل تدفق الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى مركز الأعمال في الخليج وتقديم حلول لبعض التحديات التي تفرضها الرحلات الجوية التجارية، مثل قيود حجم الحيوانات الأليفة وسلالتها بالإضافة إلى ضغوط نقل البضائع.

وفي الواقع، تعتبر صناعة سفر الحيوانات الأليفة العالمية سوقا مزدهرة من المتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 4.6 مليار دولار بحلول عام 2032، مع نمو كبير في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتشير التقارير في الآونة الأخيرة إلى أن أكثر من 40 بالمئة من المسافرين في منتصف العمر وما يقرب من ربع كبار السن يأخذون الآن حيواناتهم الأليفة معهم في رحلاتهم.

وقال لايت “نحن نحاول التكيف مع ما يحدث”، مضيفا أن الشركة كانت تخطط في الأصل لتشغيل أول خدمة طيران مستأجرة في يونيو حزيران، ولكنها قد تطلقها الآن في وقت أقرب من ذلك.

وفي حين أن مطارات الإمارات، التي عادة ما تكون من بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم، استأنفت رحلاتها تدريجيا، إلا أنها لا تزال تعمل بجزء بسيط من طاقتها، مما دفع كثيرين من السكان والمسافرين إلى استكشاف طرق بديلة لمغادرة المنطقة، مثل عبور الحدود إلى سلطنة عمان والسعودية والطيران من هناك، بما في ذلك عبر طائرات خاصة.

وقال ألتاي كولا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (جيت في.آي.بي) للطائرات الخاصة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها وتعمل في الشرق الأوسط “منذ تصاعد التوترات في المنطقة، شهدنا زيادة كبيرة في الحجوزات… نتلقى طلبات كل عشر دقائق، كل 20 دقيقة. أعني أن الطلب مهم للغاية في الوقت الحالي”.

وقال كولا إن مغادرة المنطقة مسألة معقدة حاليا بسبب إغلاق المجال الجوي، مما يعني أن الكثير من الناس “يبحثون عن حلول لمغادرة الشرق الأوسط، ولا سيما دبي وقطر”، برحلات جوية من الرياض ومسقط.

ومع ذلك، على الرغم من توفر الفرصة، لا تزال هناك تحديات أمام العملاء المحتملين ومشغلي الرحلات على حد سواء.

قال كل من لايت وكولا إن أسعار رحلات الطيران المستأجرة من دبي قفزت منذ بدء الصراع، مما يجعل من الصعب على بعض العملاء تحمل تكاليف الرحلات.

كان السعر المعتاد لرحلة طائرة (في.آي.بي) بين دبي واسطنبول 50 ألف دولار لطائرة خفيفة تحمل ستة أشخاص و 110 آلاف دولار لطائرة أثقل قادرة على نقل ما يصل إلى 15 شخصا. وقد تضاعفت هذه الأسعار الآن إلى 100 ألف دولار و 200 ألف دولار على التوالي.

وعبّر لايت عن استيائه من تكلفة استخدام الطائرات قائلا “كانت معظم الرحلات التي عُرضت علينا في البداية تنطلق من عُمان. وكانت الأسعار هناك باهظة للغاية نظرا للارتفاع الهائل في الطلب”. وأضاف أنه “يحاول التفاوض” مع السماسرة وموردي الطائرات في إطار سعي شركته لبدء عملياتها.

وتحدث كولا عن ندرة المواعيد الجوية مع تكدس حركة المرور في مسقط والرياض واصفا ذلك بأنه تحد آخر.

وقال “في بعض الأحيان، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة فقط للحصول على إذن للذهاب إلى عمان واستقبال ركاب”، مضيفا أن الشركة تحاول العمل من دبي، لكن قيود المجال الجوي تجعل من الصعب الحصول على مواعيد إقلاع وهبوط هناك.

في الوقت الحالي، تلتزم شركة (بت إكس جيتس) سياسة الترقب والانتظار..

وقال لايت “هدفنا هو محاولة الصمود حتى يتم فتح المجال الجوي في دبي وتصبح أسعار تلك الطائرات أكثر انسجاما مع الأسعار التي رأيناها في الأسابيع والأشهر التي سبقت يوم السبت”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)