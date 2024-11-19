العاهل السعودي يترأس اجتماع الحكومة للمرة الأولى منذ سبتمبر

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دبي (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس يوم الثلاثاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك لأول مرة منذ 24 سبتمبر أيلول.

وكان الملك سلمان (88 عاما) قد تماثل للشفاء في أكتوبر تشرين الأول من التهاب في الرئة بعد أن خضع لفحوصات طبية.

والسعودية هي أكبر مصدري النفط في العالم وحليفة رئيسية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقبل اجتماع يوم الثلاثاء، كانت آخر مرة ترأس فيها الملك سلمان اجتماعا لمجلس الوزراء في سبتمبر أيلول بعد شهر من إصدار مرسوم ملكي يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد في غيابه وغياب رئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتلقى العاهل السعودي رعاية طبية أيضا بسبب التهاب في الرئة في مايو أيار، لكنه ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بعد ذلك بأسبوع وبث التلفزيون الرسمي لقطات ظهر فيها وهو يترأس الاجتماع عبر الفيديو.