العثور على جثة شخص قرب حطام الطائرة المنكوبة في شرق إندونيسيا

عثرت فرق الإنقاذ الأحد على جثة شخص في المنطقة التي تحطمت فيها طائرة صغيرة في شرق إندونيسيا وعلى متنها 10 أشخاص.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت بعد ظهر السبت فقدان الاتصال بهذه الطائرة التابعة لشركة “إندونيسيا إير ترانسبورت”، والتي أقلعت من يوغياكارتا متجهة إلى ماكاسار.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في ماكاسار محمد عارف أنور خلال مؤتمر صحافي إن الفرق حدّدت ما يبدو أنه “هيكل الطائرة، والجزء الخلفي، ونوافذها”.

وأضاف أنه تم العثور على جثة أحد الضحايا على سفح جبلي شديد الانحدار في المنطقة نفسها.

وتابع”عُثر على جثة رجل… على عمق حوالى 200 متر في الوادي وبالقرب من حطام الطائرة”.

وأكد مسؤول إنقاذ محلي آخر، أندي سلطان، انتشال جثة على أن يتم نقلها الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم إرسال وحدة إنقاذ جوا أيضا في محاولة للعثور على سائر الركاب المفقودين، وفق عارف.

وكانت الطائرة تقل ثلاثة موظفين من وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في مهمة لمراقبة الموارد في المنطقة، إضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم. ويشارك في عمليات البحث أكثر من ألف شخص.

وأوضح محمد عارف أنور أن الطائرة تحطمت على جبل بولوساراونغ داخل متنزه بانتمورونغ-بولوساراونغ الوطني، القريب من المدينة.

من جهته، قال بانغون ناووکو، وهو مسؤول عسكري محلي، للصحافيين إن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب التضاريس الوعرة والضباب.

وتعتمد إندونيسيا، الأرخبيل الشاسع في جنوب شرق آسيا، بشكل كبير على النقل الجوي لربط آلاف من جزرها.

غير أن سجل البلاد ضعيف على صعيد سلامة الطيران، مع وقوع عدة حوادث قاتلة في السنوات الأخيرة.

ففي أيلول/سبتمبر الماضي، تحطمت مروحية تقل ستة ركاب واثنين من أفراد الطاقم بعيد إقلاعها في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية، ولم ينجُ أحد.

وبعد أقل من أسبوعين، قُتل أربعة أشخاص في حادث تحطم مروحية أخرى في منطقة إيلاغا النائية في مقاطعة بابوا.

