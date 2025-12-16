العربية للطيران تطلق رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة وميونيخ

أطلقت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإثنين، رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة وميونيخ، لتكون بذلك أول وجهة ألمانية تخدمها الشركة مباشرة من مطار الشارقة الدولي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّه “ٍيتم تشغيل الخدمة الجديدة بطائرة إيرباص A320neo الحديثة، والتي توفر للمسافرين مزيداً من الراحة خلال الرحلة”.

وتم تنظيم حفل استقبال للرحلة الافتتاحية عند وصولها إلى مطار ميونخ، بحضور مسؤولين من العربية للطيران وإدارة مطار ميونيخ الدولي، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، قوله إن “البدء بتسيير المجموعة رحلات مباشرة إلى ميونيخ انطلاقاً من الشارقة، يعد إضافة مهمة تعزز من حضور المجموعة المتنامي في القارة الأوروبية”، لافتا إلى أن ميونيخ تُمثّل مركزاً ثقافياً واقتصادياً هاماً”.