الفيليبين ستطلب مساعدة بلدان صديقة للإفراج عن بحارة يحتجزهم الحوثيون

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أعلنت الفيليبين الثلاثاء أنها ستطلب من “بلدان صديقة” مساعدتها لضمان إطلاق سراح تسعة بحارة فيليبينيين يحتجزهم المتمرّدون الحوثيون في اليمن.

ونشر الحوثيون المدعومون من إيران تسجيلا مصوّرا الاثنين لأفراد طاقم فقدوا بعد هجمات على سفينتي “إيترنيتي سي” و”ماجيك سيز” للشحن، موضحين في بيان مرفق أنهم “أنقذوا” البحارة.

والأسبوع الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين يحتجزون طاقم “ايترنيتي سي” بشكل غير قانوني، وإن هجماتهم على السفن ترقى إلى جرائم حرب، بينما اتّهمتهم الولايات المتحدة بالخطف.

وأكد مساعد وزير الخارجية الفيليبيني إدواردو دي فيغا أن الحوثيين يحتجزون تسعة بحارة فيليبينيين.

وقال لفرانس برس “لا أريد استخدام كلمة رهائن. على الأقل نعرف الآن أنهم على قيد الحياة”.

واضاف “لن نتحدث مباشرة مع الحوثيين. سنسعى للحصول على مساعدة بلدان صديقة”.

وأفادت عملية “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وكالة فرانس برس أن 15 من أصل 25 من أفراد الطاقم لا يزالون يعتبرون مفقودين، مقدرة ان أربعة منهم في عداد القتلى.

أغرق الحوثيون “ماجيك سيز” و”إيترنيتي سي” في هجومين منفصلين في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد توقف هجماتهم على الملاحة البحرية لمدة قصيرة.

وبدأ الحوثيون يهاجمون السفن في الطريق التجاري بعد فترة قصيرة على اندلاع حرب غزة، مشيرين إلى أن الهدف التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وكان إغراق “ماجيك سيز” أول هجوم لهم منذ أواخر العام الماضي، لتواجه “إيترنيتي سي” المصير نفسه بعد مدة قصيرة.

وقال الحوثيون في بيانهم إنهم أنقذوا 11 من أفراد الطاقم بينهم جريحان وانتشلوا جثة من السفينة قبل غرقها.

وأظهر الفيديو اللحظة التي خرج فيها أفراد الطاقم، والقسم الأكبر منهم فيليبينيون، من الماء وهم يرتدون سترات نجاة.

واظهر أيضا رجلا قدّمه الحوثيون على أنه عامل كهرباء، ممددا على سرير. وكانت “اسبيدس” أفادت بأن كهربائيا روسيا على متن السفينة فقد إحدى ساقيه.

وأفاد دي فيغا بأن أحد الفيليبيين التسعة أصيب بجروح لم يحددها وأن أحد العناصر غير الفيليبينيين أصيب أيضا.

وقبل أسبوعين، أعيد ثمانية فيليبينيين من أفراد الطاقم نجوا من هجوم “إيترنيتي سي” إلى بلادهم. كما أعيد جميع البحارة الـ17 الذين كانوا على متن “ماجيك سيز”.

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