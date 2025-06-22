القصف الأمريكي لإيران بدأ بعملية خداع

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من فيل ستيوارت وعلي إدريس

واشنطن (رويترز) – مع انطلاق عملية “مطرقة منتصف الليل” يوم السبت، أقلعت مجموعة من قاذفات بي-2 من قاعدتها في ميزوري وشوهدت وهي تتجه نحو جزيرة جوام في المحيط الهادي، فيما اعتبره الخبراء تمهيدا محتملا لأي قرار أمريكي بقصف إيران.

لكن ذلك لم يكن سوى مجرد خداع. فلقد كشف الجيش الأمريكي يوم الأحد أن المجموعة الحقيقية المكونة من سبع قاذفات شبح من طراز بي-2 ذات الأجنحة الشبيهة بجناح الخفاش حلقت شرقا دون أن تُكتشف لمدة 18 ساعة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الاتصالات والتزود بالوقود جوا.

ومع اقتراب القاذفات من المجال الجوي الإيراني، أطلقت غواصة أمريكية أكثر من عشرين صاروخ كروز من طراز توماهوك التي تستخدم للهجوم البري. وفي عملية خداع، حلقت مقاتلات أمريكية أمام القاذفات للبحث عن أي طائرات مقاتلة أو صواريخ إيرانية.

كان الهجوم على المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران أكبر ضربة عملياتية تنفذها قاذفات من طراز الشبح بي-2 على الإطلاق، وثاني أطول عملية تنفذها هذه القاذفات في تاريخها، بعد العملية التي أعقبت هجمات تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القاذفات أسقطت 14 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز جي.بي.يو -57 تزن كل منها 30 ألف رطل. وشاركت في العملية أكثر من 125 طائرة عسكرية أمريكية.

ويرى الجيش الأمريكي أن العملية حققت نجاحا تكتيكيا باهرا. وقال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة للصحفيين في البنتاجون يوم الأحد إن الإيرانيين لم يتمكنوا من إطلاق قذيفة واحدة على الطائرات الأمريكية بسبب عدم الجاهزية وهول المفاجأة.

وقال كين “لم تُحلّق المقاتلات الإيرانية، ويبدو أن أنظمة الصواريخ سطح-جو الإيرانية لم ترصدنا طوال المهمة”. وأضاف “لقد حافظنا على عنصر المفاجأة”.

وأضاف كين أن التقييمات الأولية للأضرار الناجمة عن القصف تشير إلى أن المواقع الثلاثة المستهدفة تعرضت لأضرار بالغة ودمار، لكنه أحجم عن التكهن بما إذا كانت القدرات النووية الإيرانية لا تزال على حالها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أكثر ثقة.

وقال وهو يقف إلى جانب كين في غرفة الإحاطة في البنتاجون “من الواضح أننا دمرنا البرنامج النووي الإيراني”.

وقال كين إن عملية “مطرقة منتصف الليل” كانت سرية للغاية “حيث لم يعلم سوى قلة قليلة في واشنطن بتوقيت أو طبيعة الخطة”. ولم يعلم الكثير من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة بها إلا مساء يوم من خلال أول منشور للرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال هيجسيث إن التحضير للعملية استغرق شهورا لضمان جاهزية الجيش الأمريكي في حال أمر ترامب بالضربات. وأضاف كين أن المهمة نفسها لم تكتمل إلا في غضون أسابيع.