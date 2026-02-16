الكرملين: “لا أساس” للاتهامات الأوروبية بأن نافالني مات مسموما

afp_tickers

6دقائق

رفض الكرملين الاثنين ما خلص إليه التحقيق الذي أجرته خمس دول أوروبية من أن المعارض الروسي أليكسي نافالني مات بمادة سامة نادرة خلال وجوده في السجن في سيبيريا قبل عامين، واعتبرت موسكو أن “لا أساس” لهذه الاتهامات.

نافالني الذي عرف بمحاربته الفساد ومعارضته الشرسة الرئيس فلاديمير بوتين وغزو روسيا لأوكرانيا، توفي داخل السجن عن 47 عاما في 16 شباط/فبراير 2024.

واتهمت خمس دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا السبت روسيا بتسميمه بناء على تحقيقات وتحليلات أجرتها وأعلنت نتائجها السبت.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي اليومي “لا نقبل مثل هذه الاتهامات. نحن نختلف معها. نعتبر أنها متحيزة وأن لا أساس لها من الصحة”.

وجاء هذا التعليق بعد تصريح لوالدة نافالني أدلت به الاثنين في الذكرى الثانية لوفاته، وطالبت فيه بتحقيق “العدالة” لنجلها.

وقالت ليودميلا نافالنيا بالقرب من ضريح ابنها في مقبرة بوريسوفسكوي بموسكو “تؤكّد هذه الخلاصة ما كنّا نعرفه منذ البداية. كنّا نعرف أن ابني لم يمت بكلّ بساطة في السجن، فهو تعرّض للاغتيال”.

وأضافت في تصريح للصحافيين وبينهم مراسلو وكالة فرانس برس “أظنّ أن الأمر سيستغرق بعض الوقت وسنعرف من فعل ذلك … بالطبع، نتمنى أن يحصل ذلك في بلدنا وأن تسود العدالة”.

توافد عشرات الأشخاص صباح الاثنين إلى ضريح المُعارِض الراحل الذي غطته المئات من الزهور. وأقيمت قربه مراسم دينية. ووضع بعض المعزين كمامات طبية أخفوا بها وجوههم.

وحظرت السلطات الروسية المنظمات التي أنشأها نافالني على أساس تهم “التطرف” و”الإرهاب”، وبات كل من يجاهر بدعم حركته معرَّضا للملاحقة القضائية.

لكنّ البعض لم يترددوا رغم هذه المخاطر في زيارة المقبرة، وتحدث بعضهم إلى وكالة فرانس برس مكتفين بذكر أسمائهم الأولى.

قالت أولغا البالغة 27 عاما والتي حضرت حاملة باقة من الورود الصفراء “نريد أن نحيي ذكرى شخص مات ظلما بسبب القمع السياسي”.

ورأت ليودميلا (67 عاما) أن نافالني كان شخصية ألهمت الناس “للسير على خطاه”. ومنذ وفاته، تشعر “بأن المستقبل قاتم”.

في المقابل، قال إيغور (20 عاما) إن استمرار الناس في التجمع لتوجيه تحية إلى نافالني أمر يبعث الأمل لديه.

– سم من جلد الضفادع –

أعلنت الدول الأوروبية الخمس السبت عن نتائج تحقيق أجري باستخدام عينات أخذت من جسم نافالني وهُرِّبَت خفية من روسيا بعد وفاته.

وأفاد بيان مشترك أصدرته هذه الدول على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أن هذا التحقيق أظهر أن نافالني تعرّض “للتسميم” بـ “سم نادر” موجود في جلد ضفادع السهام الإكوادورية هو الإيباتيدين.

وأوضح البيان أن “الحكومة الروسية وحدها كانت تملك الوسائل والدافع والفرصة لاستخدام هذا السم الفتاك ضد أليكسي نافالني خلال سجنه في روسيا”.

وقالت أرملة نافالني يوليا نافالنيا السبت إن “المعطيات العلمية باتت تؤكد أن نافالني… اغتيل”.

ودأب الكرملين على نفي الاتهامات بقتل نافالني، لكنه لم يُقدّم تفسيرا كاملا لظروف وفاته، واكتفى بالقول إنه أُصيب بوعكة وانهار فجأة بينهما كان يتمشى في السجن.

وسبق لبوتين الذي لم يذكر اسم نافالني إلا بعد رحيله، أن وصف وفاته بأنها “حدث محزن”، مضيفاً أن هناك “حالات أخرى توفي فيها أشخاص أثناء احتجازهم”.

بعد وفاته، رفضت السلطات لأيام عدة تسليم جثمانه لعائلته، ما أثار شكوك أنصاره الذين يتهمون السلطات الروسية بقتله ومحاولة التستر على جريمتها.

– ضربة قاصمة للمعارضة –

كان نافالني يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما في المنطقة القطبية الشمالية. وفي عام 2020، نجا من تسمم خطير، وتلقى العلاج في ألمانيا بعدما أوشك على الموت.

وعند عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير 2021، أُلقي القبض عليه فورا وحُكم عليه لاحقا بالسجن لمدد طويلة، لكنه اعتبر أن لهذه الأحكام دوافع سياسية.

وشكّل موت نافالني ضربة قاصمة للمعارضة الليبرالية الروسية بععدما أضعفَها اضطهاد الكرملين، وتولت زوجته المقيمة خارج روسيا قيادة حركة زوجها، من دون أن تتمكن من ترسيخ حضور قوي.

وتتردد المعارضة الروسية التي تعاني انقسامات داخلية حادة، في إبداء دعم واضح للأوكرانيين خشية نفور الروس منها والقضاء على أي أمل في مستقبل سياسي لها، ما يثير انتقادات في أوكرانيا والغرب.

وبتركيز نشاطه على مكافحة الفساد والاختلاسات السياسية والاقتصادية، أصبح نافالني الشخصية المعارضة الوحيدة التي نجحت في إقناع آلاف الروس، ومعظمهم من شباب المدن، بالتظاهر ضد بوتين الذي يتولى السلطة منذ أواخر عام 1999.

بور/ب ح/ص ك