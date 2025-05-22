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الكويت تسحب الجنسية من 1292 شخصا لأسباب مختلفة

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الكويت (رويترز) – قالت وزارة الداخلية الكويتية إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها اجتمعت يوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح وقررت سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وهذا أحدث قرار يتعلق بسحب وفقد الجنسية، إذ سحبت السلطات الكويتية وأسقطت الجنسية عن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب مختلفة في حملة بدأتها قبل أكثر من عام.

وذكرت الوزارة يوم‭ ‬الخميس في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أسباب قرارها موضحة أن ثمانية من الحالات الجديدة لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي.

وأشارت إلى أن 262 حالة ترجع إلى “التزوير” في أوراق الحصول على الجنسية بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما شمل أيضا إسقاط الجنسية عن شخص بسبب “المساس بولائه للبلاد”.

وشمل القرار أيضا سحب الجنسية من 1017 شخصا وفقا “للمصلحة العليا للبلاد” ومن اكتسبها معهم بالتبعة، بالإضافة لأربعة آخرين تم سحب جنسياتهم للسبب ذاته.

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