الكويت تعترض مسيّرات في اليوم الثالث للضربات الإيرانية

2 مارس آذَار (رويترز) – اعترضت الكويت طائرات مسيّرة مهاجمة اليوم الاثنين، في ثالث يوم على التوالي من الغارات التي شنتها إيران على دول الخليج المجاورة ردا على هجمات أمريكية وإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وقال شهود من رويترز إن سلسلة من الانفجارات القوية سمعت صباح اليوم الاثنين في دبي والعاصمة القطرية الدوحة. كما أشار شهود من رويترز إلى سماع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في وقت سابق في الكويت.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية الكويتية معظم الطائرات المسيّرة قرب منطقتي الرميثية وسلوى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام الدفاع المدني.

وكانت طهران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران يوم السبت.

كما استهدفت الغارات مناطق مدنية وتجارية في مدن الخليج، مما وسّع نطاق تأثير الصراع على مراكز الطيران والتجارة الإقليمية الرئيسية.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي – إعداد معاذ عبدالعزيز وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)