الكويت تعلّق رحلاتها إلى بيروت لأجل غير مسمّى

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أعلنت الخطوط الجوية الكويتية السبت عن تعليق رحلاتها من بيروت وإليها، اعتباراً من الاثنين المقبل إلى أجل غير مسمّى، وسط تزايد المخاوف من اتساع النزاع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت الشركة الكويتية في بيان إنها ستشغّل “آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت في يوم الأحد الرابع من آب/أغسطس، وذلك للمسافرين الراغبين بالعودة”، من دون تحديد مدة التعليق.

وأضافت أنه “سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر التابعة للخطوط الجوية أو التواصل عبر الواتساب”.

تتزايد المخاوف من اشتعال الوضع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في ضربة نُسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وسط توعّد إيران والفصائل المدعومة منها بالردّ.

في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها تنسّق مع الجهات الحكومية من وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني و”من المتوقع تقليل الرحلات المتجهة إلى بيروت أو إلغاء بعضها نظراً للوضع الراهن”.

وسبق أن أوقفت شركات طيران عدة رحلاتها إلى بيروت، على غرار شركتي “إير فرانس” و”ترانسافيا فرانس” اللتين علّقتا رحلاتهما إلى بيروت منذ 29 تموز/يوليو ومددتاه حتى 6 آب/أغسطس على الأقل “بسبب الوضع الأمني”.

وألغت أيضاً شركة “لوفتهانزا” الألمانية رحلاتها إلى بيروت حتى 5 آب/أغسطس.

بور/ع ش/ص ك