المدعية في قضية إبستين فيرجينيا جوفري انتحرت بحسب عائلتها

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أعلنت السبت عائلة فيرجينيا جوفري، إحدى المدعيات الرئيسيات في قضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين الذي كان متهما باستغلال قاصرات جنسيا، أن المرأة البالغة 41 عاما انتحرت بمنزلها في استراليا.

وكانت جوفري اتهمت إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 عندما كان ينتظر محاكمته، بأنه استعبدها جنسيا.

وتوصلت هذه المرأة الأميركية الأسترالية إلى تسوية بملايين الدولارات في القضية مع الأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بعدما كانت اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا عام 2001 عندما كان عمرها 17 عاما.

وأفادت العائلة في بيان تلقته وكالة فرانس برس بأن “فرجينيا توفيت الليلة الفائتة بمزرعتها في غرب أستراليا”.

وأوضح البيان أن جوفري “انتحرت بعدما عانت طوال حياتها من الاعتداءات الجنسية والاتجار بالجنس” التي تعرّضت لها.

واضافت العائلة في بيانها “إن الكلمات تعجز عن التعبير عن الخسارة العميقة التي نشعر بها اليوم بوفاة فيرجينيا الحبيبة”، مستذكرة “شجاعتها المذهلة وروحها المحبة”.

وأشارت إلى أن فيرجينيا “لم تعد في نهاية المطاف (…) قادرةً على تحمّل وطأة الاعتداءات” التي عانتها.

ولفيرجينيا، بحسب البيان، ثلاثة أبناء هم كريستيان ونوا وإميلي.

واعتبرت محاميتها سيغريد ماكاولي التي وصفت جوفري بأنها كانت “صديقة عزيزة جدا” لها، أن الراحلة ساهمت في الدفاع عن ضحايا أخريات في هذه القضية.

وأضافت ماكاولي: “لقد دفعتني شجاعتها للقتال بقوة أكبر، وكانت قوتها مذهلة”.

ووصفت وكيلة أعمال جوفري النيويوركية ديني فون موفلينغ، الراحلة بأنها كانت “مُحِبةً جدا وحكيمة وطريفة، وكانت بمثابة منارة أمل للضحايا الأخريات”.

وأسقطت جوفري دعوى الاعتداء الجنسي على الأمير أندرو عام 2022 بعد التوصل إلى تسوية مالية. لكن اتهامات فيرجينيا جيوفري سرّعت سقوطه، مما دفعه إلى الانسحاب من الحياة العامة.

دجو/ب ح/غ ر