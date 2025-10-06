المستشار الألماني يأمل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن

(رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الاثنين وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر المتحدث أن المحادثات في مصر يجب أن تفضي الآن إلى اتفاق سريع، وأن ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلقاء سلاحها.

