المغرب يفرج عن الصحفي المعارض علي لمرابط

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الرباط 15 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول في النيابة العامة المغربية اليوم الأربعاء إنه أمر بالإفراج عن الصحفي المخضرم والمعلق السياسي علي لمرابط بعد استجوابه، على الرغم من استمرار التحقيق في قضايا متعلقة بالتشهير.

وكان لمرابط (66 عاما)، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم في إسبانيا، قد ألقي القبض عليه يوم الأحد فور وصوله إلى مطار طنجة. وهو معلق سياسي على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتقد صريح للنظام السياسي المغربي منذ عقود.

وقالت النيابة العامة في الدار البيضاء في بيان إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بمجرد انتهاء التحقيق.

وفي بيان سابق، ذكرت النيابة العامة أن القبض على لمرابط جاء بناء على عدة شكاوى ضده بشأن محتوى على الإنترنت يشتبه في أنه يشكل جرائم جنائية بموجب القانون المغربي، بما في ذلك تشهير وقذف لأفراد ومؤسسات.

وسجن لمرابط في عام 2003 بعد إدانته بتهم شملت التطاول على الملك محمد السادس. ومنعته محكمة مغربية في عام 2005 من ممارسة مهنة الصحافة في المغرب لمدة 10 سنوات.

ومنذ ذلك الحين، ظل لمرابط ناشطا كمعلق سياسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)