The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المفوضية الأوروبية ستناقش قيودا على إسرائيل للضغط من أجل غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

بروكسل (رويترز) – سيناقش أعضاء المفوضية الأوروبية يوم الاثنين مقترحا بتعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث (هورايزون) التابع للاتحاد الأوروبي بعد دعوة دول أوروبية إلى زيادة الضغط على إسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت دول عديدة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطلبت الدول من المفوضية طرح خيارات ملموسة.

وورد المقترح في جدول أعمال اجتماع هيئة المفوضين، أعلى جهة لصنع القرار في المفوضية، الذي سيعقد يوم الاثنين. لكن المفوضية لم توضح المقترح بالتفصيل.

ولم يعلق مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أو إسرائيل على المقترح بعد.

وتشارك إسرائيل في برامج أبحاث تابعة للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، وشاركت في آلاف المشروعات البحثية على مدى عقود مضت.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت سابق من الشهر إن إسرائيل وافقت على زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق، من بينها زيادة عدد شاحنات المساعدات ونقاط العبور والطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع.

وذكر دبلوماسيون أن دولا، مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا، قالت في اجتماع شابه التوتر لسفراء دول أوروبية عقد في بروكسل الأسبوع الماضي إن الجهود المبذولة غير كافية.

وقدم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر قائمة بالخيارات التي يمكن أن يتخذها التكتل للضغط على إسرائيل، لكنه لم يلجأ لتطبيق أي منها حتى الآن.

وقالت إسرائيل أمس الأحد إنها ستوقف العمليات العسكرية في مناطق محددة بقطاع غزة لمدة عشر ساعات يوميا وستفتح ممرات إغاثة جديدة. وقامت الأردن والإمارات بإسقاط مساعدات جوا على القطاع.

لكن القلق لا يزال يساور المسؤولين ومنظمات الإغاثة، ويشددون على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتخفيف من تردي الوضع الإنساني في غزة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
2 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
28 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية