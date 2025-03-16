الملايين في كوبا يمضون ليلة ثانية بدون كهرباء

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أمضى ملايين الكوبيين ليلة ثانية السبت بدون تيار كهربائي بعد انقطاع واسع النطاق في الجزيرة، هو الرابع في أقل من ستة أشهر.

ويواجه الكوبيون أزمة اقتصادية حادة ونقصا في المواد الغذائية والوقود والأدوية، وما فاقم هذا الوضع المتردي الأعطال التي تطرأ على محطات توليد الطاقة القديمة العهد.

وحصل أحدث انقطاع واسع للكهرباء في وقت متأخر الجمعة بعد عطل في محطة فرعية بالقرب من العاصمة هافانا، قبل أن يمتد إلى جميع أنحاء البلاد ويتأثر به معظم سكان الجزيرة البالغ عددهم 9,7 مليون نسمة.

وأعلنت السلطات السبت أنها تسعى لإعادة التغذية بالتيار الكهربائي، لكنها أقرت ببطء العمل.

في غضون ذلك، يبذل الكوبيون قصارى جهدهم للتعايش مع هذا الوضع.

وكان خورخي سواريز المحامي البالغ 47 عاما يحتسي البيرة في حانة صغيرة في هافانا تضم ايضا متجر بقالة ولا تزال تخدم زبائنها بفضل مولد كهربائي صغير.

وقال لوكالة فرانس برس “يعتاد المرء على هذه الظروف”، مضيفا “الأمر أشبه بالحيوانات التي تعيش في الصحراء: عليها أن تتكيف مع العيش بدون ماء”.

وتابع “علينا فقط أن نتكيف وننتظر الحكومة (…) لتحل المشكلة”.

واعتبرت مالكة الحانة أديلا ألبا البالغة 37 عاما أن “العمل بهذه الطريقة صعب جدا”.

أضافت أن مولدها الكهربائي يُمكنها من “الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة، لأننا مضطرون لدفع الإيجار والضرائب رغم الوضع الراهن”.

وفي أماكن أخرى، كان الناس يطهون الطعام باستخدام مواقد الحطب بسبب النقص المستمر أيضا في الغاز منذ أشهر، بينما تجمع آخرون في منازل ومحلات تجارية مزودة بمولدات كهربائية لشحن هواتفهم المحمولة.

– “من سيء لأسوأ”

وصرح أرييل ماس كاستيانوس المسؤول في شركة الكهرباء في هافانا لوسائل الإعلام المحلية، بأن المعدات التي تعرضت لأعطال “في الخدمة منذ سنوات طويلة، وهي قديمة”.

وأعلنت السلطات السبت أن المحطات الكهربائية الاحتياطية تُساعد في تزويد قطاعات ذات أولوية بالكهرباء مثل المستشفيات، إضافة إلى بعض الأحياء.

وقال الرئيس ميغيل دياز كانيل في مقابلة تلفزيونية إن العديد من المحافظات لديها مولدات بديلة “بدأت العمل بشكل متواز” مع الشبكة الوطنية.

وتعيش سيلفيا توريس البالغة 64 عاما والمقيمة في مقاطعة لاس توناس في شرق كوبا التي تستفيد من شبكات التغذية الكهربائية الاحتياطية.

وقالت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “الحمد لله استيقظنا بوجود النور (…) هذه نعمة لأنني أعلم أن العديد من المحافظات لا تزال في ظلام دامس”.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي مساء الجمعة إلى إغراق شوارع هافانا في الظلام، ما أجبر الناس على التنقل باستخدام أضواء الهواتف والمصابيح اليدوية والعودة إلى منازلهم حيث لا ماء في الصنابير.

وقال روبين بوروتو البالغ 69 عاما والذي اضطر إلى الصعود سبعة طوابق على قدميه إلى شقته في العاصمة “لا يوجد مصعد ولا ماء، إنه أمر فظيع. أشعر بالضيق والانزعاج الشديد”.

أما دايمي اشنيكي البالغة 26 عاما فقالت “حتى لو ترد ذلك، فإن هذا الوضع يسبب لك الضيق”، مشيرة إلى أنها لم تر النور الكهربائي ولو لثانية.

أضافت “لا توجد قطرة ماء، والطعام بدأ يفسد”.

ويواجه جزء كبير من العاصمة الكوبية انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي تراوح بين أربع وخمس ساعات، وقد تستمر هذه الانقطاعات لعشرين ساعة أو أكثر في المحافظات.

وفي شباط/فبراير، علّقت السلطات جميع الأنشطة في الجزيرة لمدة يومين لتجنب انقطاع واسع النطاق.

وشهد الربع الأخير من عام 2024 انقطاعين كبيرين استمرا لعدة أيام، أحدهما خلال إعصار.

وقالت شيومارا كاستيانوس البالغة 82 عاما والمقيمة في هافانا السبت “كان الله في عوننا، هذا البلد يتجه من سيء إلى أسوأ”.

وتعاني محطات الطاقة الحرارية الثماني في كوبا والتي يعود تاريخ بنائها جميعا تقريبا إلى ثمانينات أو تسعينات القرن الماضي، من أعطال متكررة.

وتدعم محطات الطاقة التركية العائمة ومجموعة من المولدات شبكة الكهرباء الوطنية، لكن الحظر الأميركي المفروض منذ عام 1962 يجعل من الصعب استيراد الوقود.

وتسارع الحكومة الآن إلى تثبيت ما لا يقل عن 55 محطة للطاقة الشمسية هذا العام، وهو ما يكفي على حد قولها لتلبية 12% من حاجة البلاد.

لب-جب-رد/سام/ود