الهند تمنع عرض فيلم “صوت هند رجب” كونه “مسيئا” إلى علاقتها مع إسرائيل

منعت الهند عرضَ فيلم “صوت هند رجب” الذي يتناول مقتل طفلة فلسطينية تبلغ خمس سنوات برصاص القوات الإسرائيلية في غزة، على ما أفاد موزع الفيلم لوكالة فرانس برس السبت.

يروي فيلم المخرجة الفرنسية التونسية كوثر بن هنية الذي رُشّح لجوائز الأوسكار قصة حقيقة عن مقتل هند رجب في غزة العام الفائت بينما كانت عائلتها تحاول الخروج من المدينة بالسيارة خلال حرب إسرائيل مع حركة حماس.

وقال مانوج ناندوانا من شركة “جاي فيراترا إنترتينمنت”التي تتولى توزيع الفيلم في الهند إن أحد أعضاء المجلس المركزي للتصريح بعرض الأفلام أبلغه بأن عرض الفيلم في دور السينما “سيسيء إلى علاقات الهند مع إسرائيل”.

وأضاف ناندوانا في تصريح لوكالة فرانس برس السبت “بعد مشاهدة أعضاء المجلس الفيلم، اتضح لي أنهم لن يجيزوا طرحه في الهند”، مشيرا إلى أنه لم يتلقَّ إشعارا رسميا بحظر عرضه.

وتساءل “لقد عُرض الفيلم في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها إسرائيل، فلماذا اعتباره سيئا أو حساسا بالنسبة الى الهنود؟ إنه أمر غريب”.

وأشار ناندوانا إلى أن الفيلم سبق أن عُرض في مهرجان سينمائي دولي في مدينة كولكاتا في شرق الهند في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وعززت نيودلهي علاقاتها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والزراعة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وتسعى سياستها إلى الموازنة بين مصالحها الدبلوماسية في الشرق الأوسط ودعمها التاريخي لإقامة دولة فلسطينية.

وكانت لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة لإسرائيل الشهر الفائت هي الأولى لرئيس حكومة هندي منذ أكثر من عقدين، وحصلت قبل أيام فحسب من غارات إسرائيل والولايات المتحدة الأولى على إيران.

واعتبر عضو البرلمان شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض أن حظر الفيلم “مخز”.

وأضاف في منشور على منصة إكس “في دولة ديموقراطية، عرض فيلم انعكاس لحرية التعبير في مجتمعنا ولا علاقة له بالعلاقات بين الحكومات”.

وكان فيلم “صوت هند رجب” رُشِّح لجائزة أفضل فيلم دولي في احتفال الأوسكار هذه السنة، لكنه لم يوفَّق في نيلها.

وفاز الفيلم العام المنصرم بجائزة الأسد الفضي الكبرى من لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي، حيث أبكى الحضور في عرضه الافتتاحي.

وعُثر في شباط/فبراير 2024 على هند رجب قتيلة داخل سيارة مثقوبة بالرصاص في مدينة غزة كانت فيها مع خالها وزوجته وأبنائهما الثلاثة الذين قتلوا جميعا.

قبل مقتلها، ظلت هند ثلاث ساعات على الهاتف مع الهلال الأحمر الفلسطيني في 29 كانون الثاني/يناير 2024 فيما كان الجنود الإسرائيليون يطلقون النار على السيارة التي كان قد قتل كل من فيها.

واستندت مخرجة “صوت هند رجب” التونسية كوثر بن هنية إلى تسجيلات صوتية حقيقية للمكالمة بين الطفلة البالغة خمس سنوات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، طلبا للنجدة قبل مقتلها. وأثارت هذه التسجيلات تأثرا كبيرا لدى الكشف عنها.

