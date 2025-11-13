The Swiss voice in the world since 1935
الولايات المتحدة تتوقف عن سكّ النقود من فئة البنس

سَكَّت الولايات المتحدة  الأربعاء  آخر قطعة نقود معدنية من فئة البنس، أي السنت الواحد، نظرا إلى أن تكلفة إنتاجها تتجاوز قيمتها الاسمية.

وأعلنت دار سكّ العملة في بيان لها أن أي بنسات جديدة لن تُطرح بعد الآن للتداول، منهية بذلك تاريخا من الإنتاج دام 232 عاما.

وذكّرت الدار بأن “البنس أدى دورا مهما في الحياة اليومية للأميركيين، منذ بدايات النظام الاقتصادي إلى اليوم”، لكنها أوضحت أن “العوامل الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى تغير سلوك المستهلك، جعلت إنتاجه غير قابل للاستمرار”.

وأفاد بأن “تكلفة إنتاج كل بنس ارتفعت على مدار العقد الفائت من 1,42 سنت إلى 3,69 سنتات”.

وقدّر البيان حجم قطع البنس المتداولة بنحو 300 مليار، ملاحظا أنه “يتجاوز بكثير المبلغ اللازم للتبادلات”.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير الفائت إلى وقف إنتاج هذه العملة المعدنية، بهدف خفض الإنفاق العام.

وقال “فلنتخلص من الهدر في موازنة أمتنا العظيمة، حتى لو كان بنسا بنسا”.

وأوضحت دار سك العملة أنها تعتزم سكّ البنسات في المستقبل، ولكن فقط كقطع لهواة جمع العملات.

 وسبق لدول أخرى أن أوقفت إنتاج القطع النقدية الصغرى الشبيهة بالبنس، مثل كندا المجاورة عام 2012، لأسباب تتعلق أيضا بالتكلفة والتقادم.

ميل/ب ح/خلص

