اليابان تحتج على اختراق الصين لمياهها الإقليمية

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عبرت اليابان عن “قلقها واحتجاجها الشديدين” السبت بعد دخول سفينة حربية صينية مياهها الإقليمية، عقب أيام من اتهام طوكيو لبكين بإرسال طائرة عسكرية إلى المجال الجوي الياباني.

وشوهدت سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من جزيرة كوتشينورابو (جنوب) حوالي الساعة 6,00 صباح السبت (21,00 ت غ الجمعة) وتخرج من اتجاه جنوب غرب جزيرة ياكوشيما بعد قرابة ساعتين، وفق وزارة الدفاع.

عقب الحادث عبرت وزارة الخارجية عن “قلقها واحتجاجها الشديدين” لدى سفارة الصين في طوكيو.

وقالت الوزارة في ساعة متأخرة السبت إنها أخذت “في الاعتبار الأنشطة السابقة لسفن بحرية صينية وغيرها في المياه المحيطة باليابان، والاختراق الأخير للمجال الجوي الياباني من طائرة عسكرية صينية”.

وأرسلت اليابان الاثنين طائرات مقاتلة بعد اختراق استمر دقيقتين لأجوائها من طائرة مراقبة صينية من طراز Y-9 قبالة جزر دانجو في بحر الصين الشرقي، ما اعتبرته طوكيو “انتهاكا خطيرا” لسيادتها.

ويثير النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وانخراطها في نزاعات إقليمية، آخرها مع الفيليبين، قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

الأسبوع الماضي طلبت وزارة الدفاع اليابانية 8,5 تريليون ين (59 مليار دولار) للسنة المالية القادمة، وهو أكبر طلب ميزانية أولي لها على الإطلاق، ضمن خطة لتعزيز الدفاع تبلغ 43 تريليون ين لخمس سنوات حتى آذار/مارس 2028.

ويتضمن الطلب تمويلا لما يسمى بالقدرات الدفاعية لضرب أهداف بعيدة بالصواريخ والمركبات المسيرة.

والمبلغ أعلى من الطلب الأولي للوزارة البالغ 7,7 تريليون ين العام الماضي لكنه أقل من الميزانية الفعلية البالغة 9,4 تريليون ين المعتمدة للسنة المالية الحالية.

كه/غد/شي