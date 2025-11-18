اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى الحذر في ظل الخلاف بشأن تاويان

دعت اليابان مواطنيها الموجودين في الصين إلى توخي الحذر بشأن محيطهم وتجنب الحشود الكبيرة وسط خلاف دبلوماسي بين بكين وطوكيو بسبب تعليقات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.

وعلى وقع السجال، دعت الصين مواطنيها إلى تجنّب السفر إلى اليابان فيما تأثّرت أسواق الأسهم في طوكيو سلبا.

وقالت السفارة اليابانية في بكين في بيان على موقعها الإلكتروني مؤرخ الاثنين “انتبهوا لمحيطكم وتجنبوا قدر الإمكان الساحات التي تتجمع فيها حشود كبيرة أو الأماكن التي يحتمل أن يستخدمها العديد من اليابانيين”.

وتعهّدت بكين الثلاثاء بضمان سلامة الأجانب في الصين، لكنها قالت إنها سجّلت مجددا “احتجاجها القوي” لدى طوكيو على تصريحات تاكايتشي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن “الحكومة الصينية لطالما قامت بحماية سلامة المواطنين الأجانب في الصين وستواصل ذلك بما يتوافق مع القانون.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا الثلاثاء إن التوجيهات الجديدة صدرت “بناء على تقييم شامل للوضع السياسي، بما فيه الوضع الأمني في البلد أو المنطقة المعنية، فضلا عن الظروف الاجتماعية”.

اندلع الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان بسبب تصريحات تاكايتشي أمام البرلمان بأن طوكيو قد تردّ عسكريا على أي استخدام للقوة ضد جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ردّت الصين بغضب على تصريحات تاكايتشي ودعتها إلى التراجع عنها فيما استدعت السفير الياباني.

وهدد القنصل العام الصيني في أوساكا شيويه جيان بـ”قطع هذه الرقبة القذرة”، في إشارة واضحة إلى تاكايتشي التي تولت منصبها في تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت طوكيو بأنها استدعت السفير الصيني على خلفية المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي الذي حُذف.

وفي مسعى لنزع فتيل الأزمة، عقد كبير المسؤولين عن شؤون آسيا ومنطقة الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية ماساكي كاناي محادثات الثلاثاء في بكين مع نظيره الصيني ليو جينسونغ.

وأفادت ماو “أثناء المشاورات، سجّلت الصين مرة أخرى احتجاجا قويا لدى اليابان في ما يتعلق بتصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الخاطئة عن الصين”.

واعتبرت ماو بأن “مغالطات تاكايتشي تنتهك بشكل خطير القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية”، مضيفة بأن تصريحاتها “تضر بشكل جوهري بأسس العلاقات بين الصين واليابان”.

– تأجيل فيلمين وإلغاء رحلات –

ودعا تحذير السفارة اليابانية المواطنين إلى “احترام التقاليد المحلية والانتباه لكلماتكم وموقفكم عند التعامل مع السكان”.

وأضاف “إذا رأيتم شخصا أو مجموعة شعرتم بالارتياب نحوهم، ابتعدوا وغادروا المكان فورا”.

جاء ذلك في وقت أعلنت “تشاينا فيلم نيوز” التي تشرف عليها “إدارة الأفلام الصينية” المدعومة من الدولة تأجيل عرض فيلمين يابانيين. وكان من المفترض بأن يتم إطلاق الفيلمين في 22 تشرين الثاني/نوفمبر و6 كانون الأول/ديسمبر، بحسب موقع “دوبان” المتخصص بالتقييمات.

وذكرت “تشاينا فيلم نيوز” في مقال نُشر على “ويتشات” الاثنين بأن “تصريحات اليابان الاستفزازية ستؤثر بلا شك على نظرة الجماهير الصينية للأفلام اليابانية”.

وتراجعت أسهم طوكيو بأكثر من ثلاثة في المئة الثلاثاء على وقع السجال.

كما هبطت أسهم قطاعي السياحة والتجزئة اليابانيين الاثنين بعدما دعت الصين مواطنيها إلى تجنّب السفر لليابان التي تعد وجهة سياحة مهمة لهم.

وأفاد المحلل المتخصص في مجال الطيران لي هانمينغ فرانس برس بأن حوالى 500 ألف تذكرة من الصين إلى اليابان أُلغيت منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي حي غينزا الراقي في طوكيو الثلاثاء، أعرب السائح مايك لام القادم من هونغ كونغ عن أمله في إمكانية حل البلدين نزاعهما.

وقال السائح البالغ 45 عاما “آمل بأن يكون بإمكاننا جميعا احترام بعضنا بعضا ليكون بإمكان الأمور أن تتحسن بالنسبة لليابان وبالنسبة لنا كصينيين وبالنسبة لهونغ كونغ. ذلك أفضل من أجل الجميع”.

ترتبط أكبر قوتين اقتصاديتين في آسيا بشكل وثيق إذ أن الصين أكبر مصدر للسيّاح، علما بأن حوالى 7,5 مليون زائر قدموا إلى اليابان خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وقبل توليها السلطة الشهر الماضي، انتقدت تاكايتشي بشدة الصين وحشدها لقوتها العسكرية في منطقة آسيا والهادئ.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر إنه في حال نشر سفن عسكرية واستخدام القوة في تايوان “فإن ذلك قد يشكل وضعا يهدد بقاء” اليابان.

وبموجب قوانين اليابان، يعد التعرّض إلى تهديد وجودي من بين الحالات القليلة التي تتيح لها التحرّك عسكريا.

