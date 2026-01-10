اليمن يستكمل عملية إجلاء سياح عالقين في جزيرة سقطرى

10 يناير كانون الثاني (رويترز) – أنهى اليمن اليوم السبت إجلاء أكثر من 600 من السياح العالقين في جزيرة سقطرى اليمنية النائية بعد أن سحبت الإمارات قواتها من اليمن الأسبوع الماضي وسط خلاف مع السعودية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن “أربع رحلات جوية سيرتها الخطوط الجوية اليمنية”، الناقل الوطني للبلاد، نقلت 609 سائحين إلى مدينة جدة السعودية.

وأضاف البيان أن نقل السائحين جرى “بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة وبالتواصل والتنسيق المباشر مع سفارات الدول التي ينتمي إليها السائحون”.

وتوقفت حركة الطيران في المطار الرئيسي بالجزيرة مع تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية بما أدى إلى اندلاع صراع جديد على الأراضي اليمنية حيث باتت القوتان الخليجيتان تدعمان جماعتين متناحرتين في الحرب الأهلية هناك.

وتقع سقطرى على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوبي الساحل اليمني، وكان الوصول إليها حتى وقت قريب يعتمد في الأساس على الرحلات الجوية عبر دولة الإمارات. وظلت الجزيرة ملاذا للهدوء خلال الصراع المستمر منذ سنوات على البر الرئيسي.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)