The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

اليمن يستكمل عملية إجلاء سياح عالقين في جزيرة سقطرى

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

10 يناير كانون الثاني (رويترز) – أنهى اليمن اليوم السبت إجلاء أكثر من 600 من السياح العالقين في جزيرة سقطرى اليمنية النائية بعد أن سحبت الإمارات قواتها من اليمن الأسبوع الماضي وسط خلاف مع السعودية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن “أربع رحلات جوية سيرتها الخطوط الجوية اليمنية”، الناقل الوطني للبلاد، نقلت 609 سائحين إلى مدينة جدة السعودية.

وأضاف البيان أن نقل السائحين جرى “بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة وبالتواصل والتنسيق المباشر مع سفارات الدول التي ينتمي إليها السائحون”.

وتوقفت حركة الطيران في المطار الرئيسي بالجزيرة مع تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية بما أدى إلى اندلاع صراع جديد على الأراضي اليمنية حيث باتت القوتان الخليجيتان تدعمان جماعتين متناحرتين في الحرب الأهلية هناك.

وتقع سقطرى على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوبي الساحل اليمني، وكان الوصول إليها حتى وقت قريب يعتمد في الأساس على الرحلات الجوية عبر دولة الإمارات. وظلت الجزيرة ملاذا للهدوء خلال الصراع المستمر منذ سنوات على البر الرئيسي.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية