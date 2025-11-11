انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين بقيت مستقرة في الربع الثالث (تقرير)

أظهر تقرير حديث أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين بقيت مستقرة في الربع الثالث من السنة مقارنة بالعام الماضي بفضل تطوير مركبات كهربائية، ما يشير إلى عام متوازن في 2025 من حيث الانبعاثات الإجمالية.

وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن وسائل النقل بنسبة 5% بفضل تطوير مركبات كهربائية، وفقا لهذا التقرير الذي وضعه الباحث لوري ميليفيرتا من مركز “سنتر أوف ريسيرتش أون إينيرجي أند كلين إير” للبحوث والذي نشر الثلاثاء في مجلة “كاربون بريف” المتخصصة.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج الأسمنت والصلب أظهر أيضا انخفاضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مضيفا في الوقت نفسه أنه تم تسجيل زيادة حادة في الصناعة الكيميائية واستقرار في الكهرباء بفضل التطور القوي في الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية (+46%) وطاقة الرياح (+11%).

وبالتالي ظلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين مستقرة أو في مسار تنازلي منذ آذار/مارس 2024، وفق التقرير الذي يستند بشكل أساسي إلى البيانات الوطنية.

والصين هي الدولة الأولى في العالم من حيث إنتاج غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ (15,6 مليار طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون)، لكنها أيضا الدولة التي تجهز نفسها بأكبر عدد من السيارات الكهربائية والبنية الأساسية للطاقة المتجددة.

