انتخابات تمهيدية متوترة في تكساس ترسم ملامح مستقبل رئاسة ترامب

afp_tickers

6دقائق

أطلقت ولاية تكساس موسم الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، وتحظى عمليات الاقتراع فيها بمتابعة دقيقة من الجمهوريين والديموقراطيين على السواء قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة التي سترسم ملامح مستقبل رئاسة دونالد ترامب.

ويأمل الديموقراطيون في الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر في هذه الولاية الجنوبية المحافظة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، بينما يعتزم الجمهوريون الحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ في واشنطن.

في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لم يتجاوز أي مرشح عتبة الـ50% من الأصوات وفقا لتوقعات العديد من وسائل الإعلام الأميركية، لذلك ستكون هناك حاجة لجولة ثانية في نهاية أيار/مايو بين السناتور الحالي جون كورنين والمرشح الراديكالي كين باكستون، بعدما تقاربت نتائجهما بشدة (41,9% مقابل 40,8%).

أما على الجانب الديموقراطي، فقد تصدر المسؤول المحلي المنتخب الشاب والقسّ جيمس تالاريكو نتائج الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ، متقدما على النائبة جاسمين كروكيت (53% مقابل 46%)، وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام الأربعاء.

ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي الحاسمة لسياسات ترامب في بقية ولايته الرئاسية الثانية، فإن من المتوقع أن تعطي هذه الانتخابات التمهيدية فكرة عن الرسائل التي تلقى صدى لدى الناخبين، في ظل استياء مستمر من الوضع الاقتصادي وتساؤلات حول الحرب على إيران.

– ترامبيون –

على اليمين، سيواجه السناتور المنتهية ولايته جون كورنين (74 عاما)، وهو شخصية بارزة في صفوف المحافظين، المدعي العام الحالي لولاية تكساس كين باكستون (63 عاما)، في الجولة الثانية في نهاية أيار/مايو. وباكستون مؤيد بشدة لترامب، وله مواقف متطرفة، أبرزها معارضته لحق الإجهاض.

ويتباهى المرشحان بولائهما للرئيس الجمهوري الذي رفض حتى الآن تأييد أي منهما على حساب الآخر.

بحسب استطلاعات الرأي، فإن كين باكستون هو المرشح الأوفر حظا في الجولة الثانية المقبلة ضد جون كورنين، ويرجع ذلك خصوصا إلى شعبيته القوية داخل حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجددا” (ماغا) المؤيدة لترامب.

لكن بعض الناخبين الجمهوريين يشعر بالقلق إزاء سجل باكستون الذي نجا من إجراءات عزل من برلمان ولاية تكساس في عام 2023، قبل تورطه في فضيحة خيانة زوجية انتهت العام الماضي بطلاق حظي بتغطية إعلامية واسعة.

ويقول بيتر لوج، أستاذ الاتصال السياسي في جامعة جورج واشنطن، لوكالة فرانس برس “يشعر العديد من المسؤولين الجمهوريين بالقلق من أنه إذا خسر السناتور كورنين الانتخابات التمهيدية، فقد يتم انتخاب ديموقراطي لمجلس الشيوخ لأول مرة منذ عام 1988”.

لكن في الآن نفسه، قد يكون من الصعب حشد بعض الناخبين خلال انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ إنهم يعتبرون موالين لترامب شخصيا أكبر من كونهم أنصارا للحزب الجمهوري.

– الخطاب الديني –

ومن هنا تبرز معضلة الحزب الذي يجب أن يجد أفضل طريقة للفوز بعد أكثر من عام على عودة الملياردير إلى البيت الأبيض، من خلال حشد قاعدة “ماغا” إلى صناديق الاقتراع، من دون إخافة الجمهوريين الأكثر اعتدالا.

على اليسار، تتصادم رؤيتان استراتيجيتان لمرشحين تقدميين.

من جهة، تمكن جيمس تالاريكو العضو في برلمان ولاية تكساس، من تقليص فارق النقاط في استطلاعات الرأي على مدى الأسابيع الماضية.

وأصبح هذا القس الأبيض البالغ 36 عاما معروفا في السنوات الأخيرة بفضل مقابلات بارزة بشأن مواضيع يهتم بها عادة المحافظون، ويؤكد أنه لا يريد أن يحتكر اليمين المتطرف الخطاب الديني.

في المقابل، تؤكد جاسمين كروكيت عضو في مجلس النواب السوداء البالغة 44 عاما والمعروفة بصراحتها، أن شخصية قتالية مثل شخصيتها ضرورية لمعارضة ترامب.

وشهدت الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي إقبالا قياسيا. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد أدلى أكثر من 2,4 مليون شخص، أي ما يعادل 13% من الناخبين المسجلين في الولاية، بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2008.

لكن أيا يكن المرشح الديموقراطي، فإنه سيواجه صعوبة في إزاحة الجمهوريين في تشرين الثاني/نوفمبر في ولاية تكساس التي لا تزال محافظة إلى حد كبير.

رلي/ح س/ع ش