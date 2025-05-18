انتخابات رئاسية في رومانيا بين مؤيد لترامب ومناصر لأوروبا

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يصوّت الناخبون في رومانيا الأحد لانتخاب رئيس للبلاد بعد خمسة أشهر من إلغاء اقتراع سابق شابته شكوك بشأن تدخّل روسي.

ويتنافس اليميني القومي جورج سيميون (38 عاما) ورئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوسور دان (55 عاما) على منصب رئيس الدولة الذي يتمتع بصلاحية تعيين كبار المسؤولين وحضور قمم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتصدّر سيميون المنتقد للاتحاد الأوروبي والمعجب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الدورة الأولى بفارق كبير، بحصوله على حوالى 41 في المئة من الأصوات، ضعف ما ناله منافسه. إلا أنّ استطلاعات الرأي رجحت أن تكون النتائج متقاربة في الدورة الثانية، علما بأن تقديراتها لم تكن دائما صائبة.

وتتابع الأسرة الدولية هذه الانتخابات عن كثب، إذ يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من احتمال أن تعزّز اليمين المتشدد، فيما تدعو واشنطن التي انتقدت إلغاء اقتراع الخريف الماضي، إلى احترام صوت الشعب.

ورومانيا التي يقطنها 19 مليون نسمة، هي عضو في الاتحاد الأوروبي، ودولة مجاورة لأوكرانيا اكتسبت أهمية متزايدة في حلف شمال الأطلسي منذ بدء الغزو الروسي في العام 2022.

وتشهد رومانيا حالة من عدم اليقين منذ فوز اليميني المتطرف كالين جورجيسكو المفاجئ في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، علما بأن منتقديه يتهمونه بأنه مؤيد للكرملين.

وقال كاتالان بيركا (57 عاما) لوكالة فرانس برس في بوخارست “صوتت من أجل حياة أفضل” والبقاء على المسار الأوروبي، رافضا “العودة إلى نقطة البداية”.

– “نقطة تحول” –

ويبدي سيميون الذي خفّف من حدّة خطابه في الأشهر الأخيرة، اقتناعه بأنّه سيكون “الرئيس المقبل لرومانيا”، إلا في حال حصول حالات “احتيال ضخمة”، ما يفتح الباب أمام الطعن في نتائج الانتخابات في حال هزيمته.

وغالبا ما انتقد سيميون “السياسات العبثية للاتحاد الأوروبي”. ويرى محللون أن سلسلة من الأخطاء قد تؤثر على حظوظه، مثل اعتماد خطاب “عدواني” والتغيب عن العديد من المناظرات.

من جانبه، يأمل منافسه وهو متخصّص في الرياضيات، في أن تشهد الدورة الثانية رد فعل عكسيا من الممتنعين عن التصويت في الدورة الأولى التي بلغت نسبة المشاركة فيها 53 في المئة فقط.

وبعد الظهر، ارتفعت النسبة إلى 47%، متخطية بفارق كبير المشاركة في الرابع من أيار/مايو.

ويتوقع أن يتم نشر النتائج الأولية بعيد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 21,00 (18,00 بتوقيت غرينتش)، ويتوقع ظهور النتائج النهائية خلال الليل.

وقال نيكوسور دان المؤيد للاتحاد الأوروبي ولكييف، أثناء إدلائه بصوته في مدينة فاغاراس، مسقطه في ترانسلفانيا، “هذه نقطة تحوّل، انتخابات حاسمة. رومانيا تختار مستقبلها ليس فقط للسنوات الخمس المقبلة، بل لفترة أطول بكثير”.

ويريد سيميون وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ويطالب بـ”تعويض مالي” عما تمّ تقديمه حتى الآن، داعيا إلى “الحياد”، ويدافع عن كونه “صديقا (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.

– درجة ثانية –

الأحد، كرّر سيميون رسالته خلال الإدلاء بصوته في موغوسوايا قرب العاصمة، حيث قال إنّه “ضد الظلم” و”الإذلال الذي تعرّض له أخواتنا وإخواننا، ضدّ أولئك الذين يحتقروننا جميعا” و”مع تحديد مستقبلنا فقط من قبل الرومانيين ولصالحهم”. وتجذب شعارات كهذه الكثير من الناخبين الذين يرون أنه يُنظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في الاتحاد الأوروبي.

وكرر وقوفه مع كالين جورجيسكو الذي فاجأ الجميع بحصوله على المركز الأول في الانتخابات التي جرت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد حملة ترويجية ضخمة على تيك توك أثارت شبهات بقربه من موسكو.

ومنذ ذلك الحين، وُجّهت اتهامات إلى هذا المسؤول الكبير السابق وتمّ منعه من الترشّح للانتخابات مجددا، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة.

وينشط سيميون على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، حيث أعاد الأحد فتح حساباته على فيسبوك وتيك توك، بعدما أغلقها موقتا السبت التزاما بـ”يوم الصمت” الانتخابي.

ويستغل اليمين المتطرّف في رومانيا إحباط السكان، وخصوصا في المناطق الريفية، من “السياسيين اللصوص” الذين يمسكون بالسلطة منذ العام 1989. كما يستفيد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي.

بور-انب/ناش-س ح/ريم