انطلاق المحادثات بين بوتين وويتكوف وكوشنير بشأن أوكرانيا في الكرملين

بدأ فلاديمير بوتين في الكرملين الثلاثاء محادثات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الخطة الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، ذلك بعد وقت قصير من تصريحات للرئيس الروسي حملت نبرة تهديدية تجاه الأوروبيين.

وقال بوتين مخاطبا ويتكوف وكوشنير، وهما يجلسان إلى طاولة مع مترجمين وفق ما أظهر بث قناة تلفزيونية حكومية، “أنا سعيد جدا لرؤيتكما”.

وكان بوتين أكد الثلاثاء أن روسيا “مستعدة” للحرب مع أوروبا إذا شنّت الأخيرة أعمالا عدائية ضدها.

ويكرر الرئيس الروسي الذي يشنّ هجوما واسع النطاق على أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022 ازدراءه الاتحاد الأوروبي، حليف كييف، ويرفض دور الاتحاد في المفاوضات الرامية إلى وضع خطة للسلام في أوكرانيا.

وقال بوتين للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي في موسكو “لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حاليا”.

واتهم الأوروبيين بالسعي إلى “عرقلة” الجهود الأميركية لإنهاء الحرب.

وقال “ليس لديهم برنامج سلام، إنهم إلى جانب الحرب”.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أعرب عن ثقته الثلاثاء بأن الجهود الأميركية ستُحقق السلام في أوروبا.

وتعد هذه الحرب الأكثر حصدا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعربت واشنطن عن “تفاؤل كبير” الاثنين رغم استمرار تعنت الرئيس الروسي.

وقد يلتقي وفد أوكراني المسؤولَين الأميركيين في أوروبا الأربعاء بعد هذه المحادثات، بحسب ما أفاد مصدر أوكراني وكالة فرانس برس.

“سلام عادل ودائم” –

من جهة أخرى، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالاستفادة من المفاوضات لمحاولة إضعاف العقوبات المفروضة عليها.

ودعا خلال زيارة إلى ايرلندا، إلى إنهاء الحرب، وليس إلى “هدنة فقط” في القتال.

وتلقى زيلينسكي الذي يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية متزايدة، جرعة دعم قوية الاثنين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جدد تأكيد استنفار الأوروبيين لضمان “سلام عادل ودائم”.

ورحّب ماكرون بجهود الوساطة الأميركية، لكنه أوضح أن “لا خطة مُنجَزَة اليوم بالمعنى الدقيق للكلمة”. وأضاف أنه “لا يمكن إنجاز (هذه الخطة) إلا بوجود الأوروبيين حول الطاولة”.

ويتخوّف الأوروبيون من اتفاق بين واشنطن وموسكو على حساب أوكرانيا.

وقال زيلنسكي إنه ينتظر بحث “قضايا أساسية” مع الرئيس الأميركي بعدما تحدّث كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف عن تقدم كبير في الخطة الأميركية، مع تشديده على ضرورة إجراء مزيد من التعديلات.

– أسبوع “حاسم” لأوكرانيا –

وتجري هذه المباحثات فيما تواصل القوات الروسية ضغطها على أوكرانيا.

وأظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب الذي يعمل مع “مشروع التهديدات الحرجة” أن الجيش الروسي حقق في تشرين الثاني/نوفمبر أكبر تقدم له على الجبهة في أوكرانيا منذ عام.

ففي شهر واحد، سيطرت روسيا على 701 كيلومتر مربعة في أوكرانيا، وهو ثاني أكبر تقدم لها بعد التقدم الذي أحرزته في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024 والبالغ 725 كيلومترا مربعة، وذلك باستثناء الأشهر الأولى من الحرب في ربيع 2022.

والاثنين، أعلنت روسيا سيطرتها على مدينة بوكروفسك في الشرق والتي تُعدّ خط إمداد للقوات الأوكرانية. وفي المقابل قالت كييف إن القتال ما زال متواصلا داخل المدينة وأن القوات الروسية أُجبرت على التراجع بعد رفع علمها فيها.

لكن كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث أمام الصحافة في موسكو الثلاثاء أن بوكروفسك “بكاملها في قبضة القوات المسلحة الروسية”، داعيا أي صحافي يشكك في ذلك إلى زيارة المدينة.

وقال “اقترحتُ أن يذهب زملاءكم وبينهم الأجانب لزيارة كراسنوارميسك (الاسم الذي كان يُطلق على بوكروفسك خلال الحقبة السوفياتية) ليروا بأنفسهم ما يحدث هناك”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت روسيا عددا من الصواريخ والمسيّرات في هجماتها الليلية أكثر مما أطلقت في الشهر الذي قبله. ووصل عدد المقذوفات إلى 5600 مسيّرة وصاروخ، أي ما يشكّل زيادة نسبتها 2 %.

أما على الساحة الداخلية، فيواجه زيلينسكي فضيحة فساد لطخت سمعة الحكومة وأطاحت كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك الذي اضطر للاستقالة.

وتوقعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين أن يكون هذا الأسبوع “حاسما”.

طرحت الولايات المتحدة قبل زهاء 10 أيام خطة مؤلفة من 28 بندا لإنهاء الحرب المستمرة منذ شباط/فبراير 2022، صيغت من دون أي تدخل من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وأخذت الخطة في الاعتبار العديد من المطالب الروسية.

وعدّلت واشنطن المسودة الأصلية مع الأوكرانيين والأوروبيين، قبل أن تنكب على درسها مجددا بصورة ثنائية مع الأوكرانيين في فلوريدا.

