انطلاق النسخة الثلاثين من “كأس دبي العالمي” لسباقات الخيول

انطلق “كأس دبي العالمي” للعام 2026 السبت في نسخته الثلاثين على مضمار ميدان، وهو من بين أشهر وأغنى سباقات الخيول في العالم، بمشاركة نخبة الخيول العالمية والإماراتية وبجوائز تتجاوز 30 مليون دولار، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت “وام “عن أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق قوله إن هذا الحدث “بصمة إماراتية مميزة (…) إذ يجمع أشهر الملاك ونخبة الفرسان وأقوى الخيول للتنافس في أجواء استثنائية”.

ويبدأ الجواد العالمي “كالانداغان” حملة الدفاع عن لقب أفضل حصان في العالم لعام 2025، بمشاركته في سباق “لونجين دبي شيماء كلاسيك” للفئة الأولى، البالغة جائزته 6 ملايين دولار، لمسافة 2410 أمتار، ضمن أمسية كأس دبي العالمي السبت، في واحد من أبرز سباقات المسافات المتوسطة على المضمار العشبي عالميا.

