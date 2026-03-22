انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية في أقل من أسبوع

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت وزارة الطاقة الكوبية السبت انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك نتيجة تأثر شبكة الكهرباء بالحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

وكتبت الوزارة على منصة “اكس” “تعرضت شبكة الكهرباء الوطنية لانقطاع تام للتيار. وتجري حاليا عمليات لإعادته”. 

وأفادت الوزارة بأن هذا الانقطاع، وهو السابع خلال عام ونصف تقريبا، بدأ الساعة 18,45 (22,45 بتوقيت غرينتش). 

وكانت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 9,6 مليون نسمة شهدت انقطاعا عاما للتيار الكهربائي استمر لأكثر من 24 ساعة يومي 16 و17 آذار/مارس. 

وتقول الحكومة الكوبية إن العقوبات الأميركية تعيق عمليات إصلاح بنيتها التحتية الكهربائية المتهالكة، بينما يشير خبراء اقتصاديون أيضا إلى نقص الاستثمار المزمن في هذا القطاع. 

وتوقفت شحنات النفط من فنزويلا المورد الرئيسي لهافانا منذ أكثر من شهرين، وتهدد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أي دولة تصدر النفط إلى كوبا.

ويقول ترامب إن الحصار النفطي الذي يفرضه يأتي ردا على “تهديد استثنائي” تشكله كوبا على الولايات المتحدة.

في المقابل، تتهم هافانا ترامب بالسعي إلى “خنق” اقتصاد البلاد.

وتعاني الجزيرة من حصار تجاري أميركي منذ عام 1962، وهي غارقة منذ سنوات في أزمة اقتصادية حادة تتسم بانقطاعات مطولة للتيار الكهربائي ونقص في الوقود والأدوية والغذاء. 

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية