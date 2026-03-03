The Swiss voice in the world since 1935
باكستانيون يصفون فرارهم من الحرب في إيران عند معبر حدودي معزول

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

تدفّق عدد كبير من المواطنين الباكستانيين نحو الحدود مع إيران حاملين حقائب وأمتعة، وهم يتحدثون عن إطلاق الصواريخ والفوضى التي عمّت المكان أثناء فرارهم على عجل عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية، بحسب ما رصد صحافيو وكالة فرانس برس.

وعبر عدد كبير من الأشخاص البوابات المعدنية الكبيرة عند المعبر الحدودي المعزول الذي يفصل بين ميرجاوه في إيران وتفتان في باكستان.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجماتهما العسكرية على إيران صباح السبت، ما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وأثار استنكارا في باكستان المجاورة والمسلمة أيضا.

وقال أمير محمد، وهو تاجر يبلغ 38 عاما، لوكالة فرانس برس الاثنين “كل إخوتنا الباكستانيين في طهران ومدن أخرى بدأوا بالمغادرة ووصلوا إلى المعبر الحدودي، ما أدى إلى ازدحام شديد”.

وأضاف “بسبب الازدحام، واجهنا صعوبات كبيرة في الانتقال”.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد إلى أن باكستان لديها ثلاث قنصليات تقدم المساعدة لحوالى 35 ألف باكستاني مقيمين في إيران، موضحا أن نحو 800 منهم عادوا إلى باكستان في الأيام الأخيرة.

ويقع معبر تفتان الحدودي المعزول على بعد حوالى 500 كيلومتر من كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني وأكبر مدنه.

– إطلاق كثيف للصواريخ –

ولاحظ صحافيو فرانس برس العلم الإيراني منكسا، فيما وقف جنود  في حالة تأهب.

ويعبر معظم الأشخاص سيرا حاملين حقائب كبيرة، بينما تصطف شاحنات البضائع في طابور طويل.

وقال إرشاد أحمد (49 عاما) لوكالة فرانس برس إنه كان يقيم في نزل بطهران عندما أُطلقت صواريخ.

وأضاف “كانت هناك قاعدة عسكرية بالقرب من النزل، ورأينا إطلاقا كثيفا للصواريخ. ثم ذهبنا إلى السفارة الباكستانية ليتم إجلاؤنا من هناك. وقد أوصلونا إلى هنا سالمين”.

ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإيران، الأحد مقتل خامنئي، معتبرا أنه يعدّ “انتهاكا” للقانون الدولي.

وقال شريف في منشور على منصة إكس “من التقاليد الراسخة عدم استهداف رؤساء الدول والحكومات”.

وأضاف “يُشارك شعب باكستان الشعب الإيراني أحزانه وآلامه في هذه اللحظة العصيبة، ويُعرب عن خالص تعازيه في استشهاد خامنئي”.

وقال مُدرّس في السفارة الباكستانية في طهران، عرّف عن نفسه باسم ثاقب، لفرانس برس “قبل مغادرتنا، كان الوضع طبيعيا، ولم يكن سيئا للغاية”.

وتابع “تدهور الوضع ليلة السبت، عندما أسفرت الهجمات عن خسائر في الأرواح”.

فبالنسبة لهذا الرجل البالغ 38 عاما، كما هو الحال بالنسبة لكثر غيره، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأميركية على طهران السبت هي التي “أجبرتنا على مغادرة المدينة”.

ستر-جي/ع ش/ب ق

