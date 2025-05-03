باكستان تختبر منظومة صاروخية وسط توتر مع الهند

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أعلن الجيش الباكستاني أنه أجرى “تدريبا على إطلاق” صواريخ أرض-أرض السبت، ما من شأنه أن يفاقم التوتر مع الهند عقب هجوم الشهر الماضي أوقع قتلى في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وتحمّل نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عن هجوم استهدف سياحا الشهر الماضي في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، ما أدى إلى تصاعد النبرة بين الجارين المسلّحين نوويا.

وقال الجيش في البيان “أجرت باكستان اليوم تجربة إطلاق ناجحة لنظام الأسلحة عبدلي، وهو صاروخ أرض-أرض يصل مداه إلى 450 كيلومترا”.

وأشار إلى أنّ “الهدف من وراء هذا الإطلاق، هو ضمان الجاهزية العملياتية للجنود والتأكد من صحة المعايير الفنية الرئيسية، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدّم للصاروخ وميّزات المناورة المتقدّمة”.

ولم يعلن الجيش عن مكان إجراء التجربة.

وعقب الهجوم في 22 نيسان/أبريل على بلدة باهلغام السياحية في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير والذي أودى بحياة 26 شخصا، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إنه أعطى الجيش “حرية التحرك” للرد على الهجوم.

وتوعد بملاحقة الذين دعموا الهجوم “حتى أقاصي الأرض”.

ونفت باكستان أي ضلوع لها في الهجوم، وحذّرت هذا الأسبوع من ضربة جوية هندية وشيكة وأكدت مرارا إنها سترد بالقوة على أي عدوان من جارتها.

وتتصاعد الضغوط الدولية على كل من نيودلهي وباكستان، اللتان خاضتا عدة حروب للسيطرة على الإقليم المتنازع عليه، من أجل حل خلافاتهما عن طريق المحادثات.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز دعا نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الهند للرد على الهجوم بطريقة “لا تؤدي إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا”.

كما حض باكستان على “ضمان أن تتم مطاردة الإرهابيين الذي ينشطون أحيانا في أراضيها، واتخاذ إجراءات بحقهم”.

– رسالة إلى العالم –

قال محللون في باكستان لوكالة فرانس برس إن إطلاق الصاروخ رسالة تحذيرية.

واعتبر المحلل العسكري حسن عسكري رضوي إن ذلك “يُشير بوضوح إلى امتلاكنا للموارد اللازمة لمواجهة الهند. هذه ليست رسالة للهند فحسب، بل لبقية العالم بأننا على أهبة الاستعداد”.

وترأس قائد أركان الجيش الباكستاني سيد عاصم منير الجمعة اجتماعا لكبار قادته العسكريين حول “الأزمة الحالية بين باكستان والهند”، وفق بيان للجيش.

وأضاف البيان أن منير “أكد على الأهمية القصوى لليقظة العالية والاستعداد الاستباقي على كافة الجبهات”.

ومنذ الهجوم، وهو الأكثر حصدا لأرواح مدنيين في كشمير منذ سنوات، يتصاعد التوتر مع تبادل الاتهامات والإجراءات الدبلوماسية وترحيل مواطني البلد الآخر، وإغلاق المعابر الحدودية.

قُسمت كشمير، ذات الغالبية المسلمة والتي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، بين باكستان والهند منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.

ويعيش نحو 1,5 مليون شخص بالقرب من خطّ وقف إطلاق النار على الجانب الباكستاني من الحدود.

وينفّذ متمردون هجمات في القسم الخاضع لإدارة الهند منذ 1989 سعيا للاستقلال أو الاتحاد مع باكستان.

وسقط أكبر عدد من الضحايا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند خلال هجوم بولواما عام 2019، عندما استهدف انتحاري بسيارة مفخخة قافلة لقوات الأمن موقعا 40 قتيلا و35 جريحا.

وبعد 12 يوما نفّذت مقاتلات هندية ضربات جوية على الأراضي الباكستانية.

اكل/ناش-غد/ح س